Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Cinco capixabas estão na disputa do maior evento de esporte escolar do mundo
Na França

Cinco capixabas estão na disputa do maior evento de esporte escolar do mundo

Thais Lourencini, Laís Gasparine e Silva, Roger Emerson Ramalhete, Juliana de Oliveira e Breno Braga da Costa representam o Espírito Santo na Gymnasiade

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 20:30
Juliana de Oliveira é lutadora wrestling de e vai buscar uma medalha na competição
Juliana de Oliveira é lutadora de e vai buscar uma medalha na competição Crédito: Juliana de Oliveira/Acervo Pessoal
Cinco atletas capixabas estão representando o estado e o país no maior evento de esporte escolar do mundo, a Gymnasiade. A competição está acontecendo na Normandia, na França, até domingo (22) e conta com a participação de 230 atletas brasileiros, de 22 estados.
Thais Lourencini, do Colégio Americano, é a representante na ginástica rítmica individual. Laís Gasparine e Silva, do Up Centro Educacional, compete na natação. Já Roger Emerson Ramalhete, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zenobia Leão, de Guarapari, é o representante no wrestling junto à Juliana de Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ary Parreiras, de Cariacica. Breno Braga da Costa, do Maxime Centro Educacional, é atleta paralímpico de natação e foi indicado pela Confederação Paralímpica Brasileira para participar também da competição.
De acordo com Juliana de Oliveira (foto), a experiência em competir fora do país está sendo inesquecível. “Está sendo uma experiência maravilhosa, estou fazendo amigos do mundo todo. Aqui é lindo demais, nunca imaginei que fosse conhecer, mas graças ao esporte eu estou aqui”, destacou.

Veja Também

Elize Maia e Thâmela disputam Challenge da Turquia de olho em vaga no Mundial

João Gomes Jr. embarca rumo à  Europa para disputar o Circuito Mare Nostrum

Capixaba na NBA, Didi Louzada fala sobre seleção e metas para o futuro

Para o presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquez, ter cinco atletas capixabas como representantes do Brasil é motivo de grande orgulho. “Em 2018, tivemos apenas a ginasta Geovanna Santos representando o Estado na Gymnasiade. Agora, estamos com cinco atletas. Isso é motivo de grande satisfação e mostra que o esporte escolar do Espírito Santo tem evoluído e está no caminho certo”, ressaltou Lidimar.
Considerada como a Olimpíada Escolar, a Gymnasiade, é reconhecida como a vitrine dos atletas que disputarão os próximos Jogos Olímpicos. São 3,4 mil atletas de 69 países. Para participar da competição os atletas passaram por seletivas estaduais, comandadas pela Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), e pelas seletivas nacionais da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).
Em 2018, no Marrocos, o Brasil foi o terceiro melhor do mundo, com 85 medalhas, ficando à frente de países tradicionais no esporte, como França, Rússia e Estados Unidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados