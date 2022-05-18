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Vôlei de Praia

Elize Maia e Thâmela disputam Challenge da Turquia de olho em vaga no Mundial

Dupla capixaba tem a última oportunidade de brigar pela vaga restante para o Brasil no Mundial de Roma. No Masculino, os capixabas André Stein e Alison, que atuam com George e Guto, respectivamente, já estão classificados

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 18:29
Thâmela e Elize Maia passaram do qualifying nesta quinta
Thamela e Elize Maia pvão para mais uma disputa Crédito: FIVB/Divulgação
Cabeça na Turquia, mas de olho na Itália. A etapa Challenge de Kusadasi do Circuito Mundial começa nesta quinta-feira (19), com Elize Maia/Thâmela, Tainá/Vic Lopes e Evandro/Álvaro Filho representando o Brasil no torneio principal a partir de sexta (20). Mas além do título, o que estará em jogo nas areias turcas é a definição das últimas duplas classificadas para o Campeonato Mundial de Roma, principal competição de vôlei de praia da temporada.
O ranking de entradas da Federação Internacional de segunda-feira, dia 23, define os participantes do Mundial de Roma, que acontece de 10 a 19 de junho. Estarão classificadas as 25 primeiras duplas de cada ranking, com o limite de até quatro parcerias por país, além de 20 equipes pelas cotas continentais e três convidados. No feminino, o Brasil já garantiu Duda/Ana Patricia, Bárbara Seixas/Carol Solberg e Rebecca/Talita. No masculino, André Stein/George, Renato/Vitor Felipe e Alison/Guto. Taiana/Hegê e Elize Maia/Thâmela; Bruno Schmidt/Saymon e Evandro/Álvaro Filho travam uma disputa verde-amarela pelas duas vagas restantes.

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Para superar Taiana/Hegê no ranking, Elize Maia e Thâmela têm que terminar a disputa na Turquia no mínimo em quinto lugar. Evandro/Álvaro Filho precisam pelo menos de uma terceira colocação, caso contrário a vaga fica com Bruno Schmidt/Saymon.
“Estamos seguindo nosso planejamento para o Mundial, e estamos felizes de ir a essa etapa da Turquia. Como em todas as etapas que disputamos, o objetivo sempre é fazer nosso melhor. O resultado será consequência”, afirmou Elize Maia, que ao lado da parceira conquistou o bronze no Challenge de Tlaxcala (MEX) da temporada. 

FORMATO DA COMPETIÇÃO

Este ano, o Circuito Mundial adotou novo formato, dividido em etapas Elite 16, Challenge e Future. As disputas Elite reúnem os 12 primeiros colocados do ranking e quatro duplas vindas do qualifying com 16 equipes. Importantes para somar pontos no ranking e entrar na briga por um lugar no Elite, os Challenges – como o de Kusadasi - têm 24 duplas no torneio principal, oito vindas do qualifying com 32 duplas. O Future, voltado para o desenvolvimento do esporte e dos atletas, terá 16 equipes na chave principal e 16 no qualifying.
Além do bronze de Elize e Thâmela, o Brasil soma mais cinco medalhas nesta temporada do Circuito Mundial: bronze para Talita/Rebecca na etapa Elite de Rosarito (MEX); dois ouros para Bárbara Seixas/Carol Solberg, nos Challenge de Tlaxcala (MEX) e Doha (CAT); e ouro para George/André Stein e bronze para Andressa/Vitória no Challenge de Itapema (SC).

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