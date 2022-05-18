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Natação

João Gomes Jr. embarca rumo à  Europa para disputar o Circuito Mare Nostrum

Nadador capixaba vai com competir em várias provas que fazem parte de sua preparação para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 17:09
João Gomes vai encarar uma bateria de competições na Europa
João Gomes vai encarar uma bateria de competições na Europa Crédito: Igo Bione/Divulgação
João Gomes Jr. viaja nesta quarta-feira (18) para a Europa. A primeira parada será em Monte Carlo, no Principado de Mônaco, para a etapa inicial do Circuito Mare Nostrum, marcada para este fim de semana - sábado (21) e domingo (22). Depois, o nadador capixaba seguirá para Barcelona, na Espanha, onde nadará nos dias 25 e 26, e Canet-en-Roussillon, na França, nos dias 28 e 29, nas outras duas etapas da competição.
No Circuito Mare Nostrum, João estará participando das provas dos 50m peito e dos 100m peito. E, depois, em junho, as suas atenções estarão voltadas para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, onde nadará os 50m peito.

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“Uma viagem muito importante, para começar a pegar ritmo de competição. O Troféu Brasil foi minha última disputa. Vou empenhado em conseguir os melhores resultados e, consequentemente, buscar concretizar esses resultados no Mundial”, afirma João. “Essa fase final agora é a mais importante na preparação, com essas três competições de destaque”, completa.
João Gomes Jr. garantiu o índice para o Mundial no Troféu Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), fazendo ali, no mês de abril, na final dos 50m peito, o melhor tempo do mundo em 2022: 26s62.
Desde 2011, o capixaba de 35 anos - atleta do Esporte Clube Pinheiros e que conta também com o apoio de Bolsa Atleta, DUX Nutrition e Maxrecovery - está entre os dez nadadores mais velozes do mundo dos 50m peito. E encerrou a temporada 2021 com a medalha de bronze na prova dos 50m peito no Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Nos 100m peito, é o atual campeão pan-americano.

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