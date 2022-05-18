Capixaba Krystian Kymerson fatura bronze em campeonato em São Paulo

Krystian Kymerson leva a medalha de bronze em competição em São Paulo Crédito: Assessoria de Imprensa e Produção Artística Lúcia Marins/Divulgação

O capixaba Krystian Kymerson levou o terceiro lugar do campeonato Red Bull Pool Clash, que aconteceu nesta terça-feira (17), na Praia da Grama, em Itupeva (SP). Júlia Santos (feminino) e Marcos Corrêa (masculino) ficaram no topo do pódio da competição.

O campeonato é o primeiro realizado pela Red Bull em uma piscina de ondas no Brasil e reuniu mais de 40 atletas (masculinos e femininos) que se destacam no surf brasileiro. O comando do evento foi do surfista campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

Kymerson vem de um fim de semana de vitórias. “Tô muito feliz de fazer mais uma final. Acabei de chegar do WQS, na Bahia, onde faturei o segundo lugar, e agora, aqui na Praia da Grama, saí em terceiro. O evento foi muito irado. Bom demais reencontrar vários amigos no mesmo lugar”, comemora.