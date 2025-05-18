MMA

Capixabas brilham no retorno do HCC com vitórias e cinturões

Evento de MMA movimentou o Ginásio do Tancredão, em Vitória, com grandes lutas na noite deste sábado (17). Confira a lista dos vencedores
Caio Vasconcelos

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 14:54

Evento marcou o retorno do HCC ao ES Crédito: Gaborgeus/HCC/Divulgação
O Haidar Champion Combat (HCC) retornou em grande estilo ao Espírito Santo neste sábado (17). Após cinco anos de ausência, reealizou dez combates eletrizantes no Ginásio Tancredão, em Vitória. Com a presença do ex-lutador Wanderlei Silva como embaixador, o evento destacou o talento capixaba no MMA, com vitórias expressivas e conquistas de cinturões.
Entre os destaques, Allef Magrão superou Allan Popó e conquistou o cinturão da categoria. Abner Rodrigues venceu o argentino Cristian Masset, garantindo o cinturão interino dos pesados, e Gleyce Gouvêa triunfou sobre Driely Neves, assegurando o título feminino.
Outros destaques foram as vitórias de Shahin Lobo sobre o iraniano Mathias Guedes, conquistando o cinturão de sua categoria. Outros lutadores do Espírito Santo que brilharam foram Dennis Duarte, Igor Zanucio, Tony Bergamo, João Luna, Fabrizia Ketlinn e Wesley Muskito, que saíram vitoriosos em seus combates.

Vencedores do HCC 2025

  • Dennis Duarte derrotou Erick Souza
  • Igor Zanucio venceu Isanty Bubans
  • Tony Bergamo bateu Wilian Moreira
  • João Luna derrotou Gustavo Da Silva
  • Fabrizia Ketlinn venceu Reglane Borges
  • Wesley Muskito bateu Rodrigo Burgos
  • Allef Magrão derrotou Allan Popó 
  • Shahin Lobo venceu Mathias Guedes
  • Gleyce Gouvêa bateu Driely Neves
  • Abner Rodrigues derrotou Cristian Masset

Veja Também

Fora de casa, Rio Branco vence o Água Santa pela Série D do Brasileiro

Porto Vitória perde para a Portuguesa pela Série D do Brasileiro

Porto Vitória anuncia casa de apostas como nova patrocinadora para Série D e Copa ES

