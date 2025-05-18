Capixabas brilham no retorno do HCC com vitórias e cinturões

O Haidar Champion Combat (HCC) retornou em grande estilo ao Espírito Santo neste sábado (17). Após cinco anos de ausência, reealizou dez combates eletrizantes no Ginásio Tancredão, em Vitória. Com a presença do ex-lutador Wanderlei Silva como embaixador, o evento destacou o talento capixaba no MMA, com vitórias expressivas e conquistas de cinturões.
Entre os destaques, Allef Magrão superou Allan Popó e conquistou o cinturão da categoria. Abner Rodrigues venceu o argentino Cristian Masset, garantindo o cinturão interino dos pesados, e Gleyce Gouvêa triunfou sobre Driely Neves, assegurando o título feminino.
Outros destaques foram as vitórias de Shahin Lobo sobre o iraniano Mathias Guedes, conquistando o cinturão de sua categoria. Outros lutadores do Espírito Santo que brilharam foram Dennis Duarte, Igor Zanucio, Tony Bergamo, João Luna, Fabrizia Ketlinn e Wesley Muskito, que saíram vitoriosos em seus combates.
Vencedores do HCC 2025
- Dennis Duarte derrotou Erick Souza
- Igor Zanucio venceu Isanty Bubans
- Tony Bergamo bateu Wilian Moreira
- João Luna derrotou Gustavo Da Silva
- Fabrizia Ketlinn venceu Reglane Borges
- Wesley Muskito bateu Rodrigo Burgos
- Allef Magrão derrotou Allan Popó
- Shahin Lobo venceu Mathias Guedes
- Gleyce Gouvêa bateu Driely Neves
- Abner Rodrigues derrotou Cristian Masset