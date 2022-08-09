Capixaba supera amputação no pé, retorna ao ciclismo e comemora conquistas

Bruno Freitas pedalando com a prótese na perna direita Crédito: Acervo Pessoal

Bruno Freitas, de 35 anos, é um dos nomes que tem conquistado destaque no cenário do esporte no O capixaba, de 35 anos, é um dos nomes que tem conquistado destaque no cenário do esporte no Espírito Santo . O atleta, que pedala desde os 14 anos, tem uma história de superação no seu currículo esportivo. Seis vezes campeão capixaba de ciclismo, Freitas sofreu um acidente que mudou sua história.

“Estava de moto, parei antes da faixa de pedestres e dei preferência para eles atravessarem. Um caminhão veio por trás e parou em cima do meu pé direito. O motorista falou que não me viu e nem tinha visto os pedestres, ao invés de parar antes ele veio para cima de mim”, contou Bruno.

Com o acidente, o pé de Bruno foi amputado ali mesmo no local, sem chances de reconstrução do membro. Após a primeira amputação, a ferida passou por complicações que ocasionaram uma nova amputação abaixo do joelho. Na época do acidente, Bruno fez uma vaquinha on-line para conseguir comprar uma prótese para a perna direita. Mas com as complicações e a nova amputação, precisou de outra prótese para o dia a dia. “Se hoje eu ando, eu agradeço pela ajuda das pessoas que colaboraram na campanha. Além disso, eu posso praticar o que eu mais amo, que é pedalar”, contou.

"Hoje vejo que tenho uma história de superação. Depois de ter sido várias vezes campeão estadual, me afastei do ciclismo, sofri o acidente e duas amputações em dois anos. Mesmo passando por isso tudo eu estou voltando para o esporte e conquistando cada vez mais espaço" Bruno Freitas - Ciclista

Nas etapas do Campeonato Estadual, Bruno já faturou três vitórias na competição Crédito: Acervo Pessoal

Após o acidente, retornou ao esporte e alcançou êxito nas competições de paraciclismo no Espírito Santo e em torneios nacionais. Em 2022 participou de três etapas do Campeonato Estadual de Paraciclismo. “Faltam duas etapas para acabar a competição aqui no Estado e eu já consegui vencer três na minha categoria e, além disso, meu foco está nas competições de nível nacional. Espero chegar um dia no Mundial de Paraciclismo e quem sabe na delegação brasileira para uma Paralímpiada”, contou animado em entrevista para A Gazeta.

Recentemente, Bruno participou da Copa do Brasil de Paraciclismo, que teve etapa realizada em Leme, em São Paulo . “Por estar voltando agora, foi ótimo participar da Copa e estar entre os melhores do Brasil. Não tem oito meses que voltei a treinar e fui para ver como estava meu nível e me adaptar. A pretensão para o próximo ano é estar em um patamar melhor e bater de frente com os melhores do país”, disse Bruno.

Desde a última amputação não se passaram dez meses e Bruno já partiu para a ativa com as competições. “Estou no processo de adaptação, ainda sinto algumas dores. Para o ano que vem eu pretendo ir ainda mais forte para o Campeonato Brasileiro”, diz. Para as competições atuais, Bruno almeja conquistar mais apoio e patrocinadores e também uma prótese própria para a prática esportiva. “As viagens são longas, e nessa de São Paulo eu contei com a ajuda de algumas pessoas, mas arquei sozinho com boa parte dos custos”, complementou.