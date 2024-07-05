Campeonato Estadual de Beach Tennis agita a Praia de Camburi Crédito: Fecabt/Divulgação

As areias da Praia de Camburi, em Vitória, recebem, até domingo (7), a segunda etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis. Realizado pela Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), o torneio teve início na noite da última quinta-feira (4), com as disputas das categorias mistas por idade - +30 até +60 anos.

Nesta sexta-feira (5), os jogos serão realizados entre 18h e 23 horas. Já no sábado (6) e domingo (7), o campeonato tem início a partir das 8 horas, sempre com entrada gratuita para quem quiser acompanhar in loco.

A competição, que vale pontos para o ranking estadual da Fecabt e nacional da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), teve 580 inscrições para todas as categorias – o sexto torneio do Brasil no ano em número de inscrições, como explica o diretor-técnico da Fecabt, Gilfran Villas Boas.

“Estamos muito felizes com a participação dos atletas e tenho certeza que vamos entregar uma ótima competição, assim como foi em Vila Velha, em maio. Durante esses quatro dias de evento, teremos atletas de três estados diferentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo”, frisou.

Intitulado de Wave Beach Tennis, o campeonato dará R$ 30 mil em premiação para os vencedores – sendo R$ 10 mil em dinheiro para a categoria profissional e R$ 20 mil em produtos e brindes para a categoria amadora.

Curso

Durante o torneio, haverá ainda a parte prática do curso preparatório para árbitros de beach tennis. Realizado pela Fecabt, o curso teve início na última terça-feira (2) e tem como objetivo ampliar o quadro de árbitros da modalidade no Estado.