Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste fim de semana em Vila Velha

Campeonato Estadual de Beach Soccer terá sua 22ª edição realizada em Vila Velha Crédito: João Brito

Campeonato Estadual Banescard Visa de Seleções de Beach Soccer 2022 foi confirmado na foi confirmado na Praia da Costa , em Vila Velha . Ao todo, 32 equipes irão disputar o troféu durante os fins de semana do mês de julho. A competição começa oficialmente no sábado (2) e tem previsão de encerramento para dia 30.

A Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes) promove o torneio que terá disputa entre equipes nas categorias: Adulto, Master e Sub-17. Todas irão contar com equipes masculinas e femininas. Times de norte à sul do Estado estão na preparação para o torneio, que é um dos mais importantes para o esporte.

TABELAS

No feminino, as equipes que chegaram até a semifinal do torneio de 2021 já haviam carimbado a vaga para a edição de 2022. As delegações de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Afonso Cláudio se juntaram aos times de Linhares, Rio Novo do Sul, Domingos Martins e Anchieta, que se classificaram por meio das seletivas e jogos de repescagem realizados entre 16,18 e 19 de junho. Ficou assim a tabela dos jogos femininos da classe adulta:

Tabela dos jogos femininos Crédito: FECABES / Reprodução

A treinadora Rose Andrade, que foi campeã com a Seleção de Vitória em 2021, fez algo inédito para essa edição: classificou duas equipes para o estadual. No Brasileirão Feminino 2022 da categoria ela conquistou o torneio com a base do São Pedro Beach Soccer e reeditou a parceria com a Prefeitura de Vitória. Com o grande número de atletas no elenco, a treinadora montou uma equipe ‘B’ para representar Linhares na competição desse ano.

“Temos muitas meninas treinando e não conseguiríamos colocar todas em um time e quem treina quer jogar. Então fizemos essa parceria com Linhares, com as meninas que não estariam na Seleção de Vitória, elas toparam e nos classificamos logo na seletiva”, explicou Rose.

No sorteio para os grupos, as duas seleções caíram no mesmo grupo. Então, as atletas que treinam juntas diariamente jogarão umas contra as outras, na segunda rodada da fase de grupos. E a treinadora das seleções falou sobre a rivalidade sadia, entre as equipes.

“[A rivalidade] já começou. No próprio treino, a gente divide para o coletivo, e elas já estão super motivadas e a intenção é que classifique as duas pra semifinal, mesmo caindo na mesma chave. Mas, a ideia é que a gente consiga sonhar até com uma final entre as duas, porém, esse sonho, o campeonato que vai dizer”, contou.

Já na categoria dos homens, as equipes de Anchieta, Vila Velha, Vitória e Marechal Floriano, se juntaram as outras quatro seleções Colatina, Viana, Rio Novo do Sul e Cariacica e formaram as oito classificadas para o campeonato.

Anchieta, que foi a seleção campeã do ano passado, conta com o goleiro Filipe Chagas que é remanescente da equipe campeã de 2021, para buscar o bicampeonato estadual.

“A preparação está ótima, estamos todos focados e empenhados para esse campeonato. É uma responsabilidade grande manter esse título para a cidade e vamos dar uma mesclada com a garotada nova que está chegando bem e forte. Mostramos isso na Taça Brasil (realizada no Nordeste), que ficamos em terceiro lugar”, contou Filipe.

A tabela dos jogos da categoria adulta masculina já está definida e assim ficou a programação:

Tabela dos jogos masculinos Crédito: FECABES / Reprodução

NOVIDADES NO TORNEIO

Pela primeira vez, na recente criada Federação, as categorias Master (para jogadores acima de 40 anos) e sub-17 serão contemplados com campeonatos oficiais.

No Master, quatro equipes fazem um jogo por dia, todos contra todos, para definir o campeão. As seleções de Anchieta, Marechal Floriano, Vila Velha e Vitória se enfrentam em formato de pontos corridos para descobrir quem é a melhor equipe de jogadores +40 no Beach Soccer Capixaba.

Tabela de jogos da categoria Master, para jogadores com mais de 40 anos Crédito: FECABES / Reprodução

No sub-17, as seleções dão lugar aos projetos esportivos. Oito clubes no masculino e quatro no feminino disputam a competição. No masculino, o primeiro colocado de cada grupo disputa a final, enquanto os segundos disputam a decisão de terceiro lugar, marcados para o dia 23 de julho, a partir das 16h30. A disputa para os times femininos será no mesmo formato da categoria Master, por pontos corridos e em chave única.

Tabela dos jogos maculinos e femininos na categoria sub-17 Crédito: Reprodução / FECABES