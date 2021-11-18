Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana vai movimentar as águas de Vitória
Emoção na água

Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana vai movimentar as águas de Vitória

Competição nacional acontece neste sábado (20), na Curva da Jurema e tem sua primeira largada prevista para às 7h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2021 às 20:15

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 20:15

Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana acontece neste sábado (20) na Curva da Jurema
Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana acontece neste sábado (20) na Curva da Jurema Crédito: Confederação Brasileira de Va'a/Divulgação
O fim de semana será de muita emoção nos mares da Capital Capixaba. Vitória recebe o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana, no sábado (20). A competição tem largada marcada para a Curva da Jurema e terá um visual incrível para encantar os atletas.
O Campeonato Brasileiro de Va'a é uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Va'a, e deve contar com mais de mil atletas inscritos de todo o Brasil. A disputa principal, por canoas de equipe, vai acontecer na categoria open. Serão 22 km de competição com largada prevista para as 7h . A competição ainda contará com mais  cinco categorias, com destaque para a canoa mista.

Veja Também

Espírito Santo recebe Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas

E-Taça EDP: final de semana termina com definição dos semifinalistas

O tricampeão capixaba e bicampeão brasileiro, Carlos Castiglione, é uma das esperanças de trazer um pódio para as terras capixabas. Carlos vêm de título estadual conquistado em Linhares e promete competir forte pelo título nacional.
“Será uma grande prova. Estou competindo em três categorias, com destaque para open. Nossa expectativa é trazer um pódio muito importante para o Espírito Santo. O time vem forte para a disputa e temos a certeza que faremos uma grande competição”, pontuou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados