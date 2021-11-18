Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana vai movimentar as águas de Vitória

Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana acontece neste sábado (20) na Curva da Jurema Crédito: Confederação Brasileira de Va'a/Divulgação

O fim de semana será de muita emoção nos mares da Capital Capixaba. Vitória recebe o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana, no sábado (20). A competição tem largada marcada para a Curva da Jurema e terá um visual incrível para encantar os atletas.

O Campeonato Brasileiro de Va'a é uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Va'a, e deve contar com mais de mil atletas inscritos de todo o Brasil. A disputa principal, por canoas de equipe, vai acontecer na categoria open. Serão 22 km de competição com largada prevista para as 7h . A competição ainda contará com mais cinco categorias, com destaque para a canoa mista.

O tricampeão capixaba e bicampeão brasileiro, Carlos Castiglione, é uma das esperanças de trazer um pódio para as terras capixabas. Carlos vêm de título estadual conquistado em Linhares e promete competir forte pelo título nacional.