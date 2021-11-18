Espírito Santo recebe Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas

Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas acontece em Guarapari Crédito: Jordan Andrade/Sesport

A bola laranja já subiu para o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas, que está rolando no Sesc de Guarapari, Região Metropolitana do Espírito Santo. O Estado sedia a competição até o domingo (21). A competição, que é realizada pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeiras de Rodas (CBBC), com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

A equipe capixaba do Instituto Reabilitacional e Esportivo para Deficientes Físicos do Espírito Santo (Irefes)/Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) é a representante do Espírito Santo. Ao todo, são seis times na competição. Além do time capixaba, estão na disputa Adesul, do Ceará; AAbane, da Bahia; Valkirias APP, de Minas Gerais; All Star Rodas Belém e All Star Rodas Pará.

“É uma honra para o Estado receber uma competição tão importante como esta, que, além de dar visibilidade, as atletas com deficiência também reúne as melhores jogadoras do Brasil, que podem representar o país nos Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024”, ressaltou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.