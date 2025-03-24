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Caminho de Fonseca até título pode ter Zverev na semi e Djoko na final

Fonseca encara o australiano Alex de Minaur, n° 11 do mundo, nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília)

Publicado em 24 de Março de 2025 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2025 às 10:52
Tênis
João Fonseca estreou com vitória no Aberto da Austrália diante do russo Rublev Crédito: Reuters / Reuters Esportes
João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami e pode enfrentar verdadeiras pedreiras no caminho até um eventual título. O número dois do mundo Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic são potenciais adversários.
Fonseca encara o australiano Alex de Minaur, nº 11 do mundo, nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília). Caso avance, terá pela frente o italiano Matteo Berrenttini ou o belga Zizou Bergs, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira (24), nas oitavas de final.
O brasileiro está do mesmo lado do alemão Alexander Zverev, e o embate pode acontecer nas semifinais. O número dois do mundo encara o australiano Jordan Thompson pela terceira rodada ainda nesta segunda-feira (24).
Já o quatro do ranking Taylor Fritz (EUA) pode ser o adversário de Fonseca nas quartas de final. O norte-americano também está na terceira rodada e entra em quadra nesta segunda-feira (24) contra o canadense Denis Shapovalov.
Do outro lado da chave, Novak Djokovic (#5) e Casper Ruud (#6) surgem como potenciais rivais de João em uma eventual final. Os dois já estão nas oitavas de final do torneio e vão a quadra nesta terça-feira. Djoko encara o italiano Lorenzo Musetti, enquanto Ruud terá pela frente o argentino Francisco Cerúndolo.
Cinco favoritos já se despediram do Masters 1000 de Miami: Alcaraz (#3), Draper (#7), Medvedev (#8), Rublev (#9) e Tsitsipas (#10). Além disso, o número um do mundo, Jannik Sinner está fora da competição por doping.
A final masculina do torneio de Miami será neste domingo (30). O horário da partida ainda não foi confirmado.

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