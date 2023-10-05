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Basquete

Camaronês, Joel Embiid decide defender seleção dos EUA em Paris 2024

Pivô do Philadelphia 76ers e atual MVP (jogador mais valioso) da temporada, decidiu defender as cores dos Estados Unidos por conta do filho, que é americano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2023 às 19:02

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 19:02

Embiid é o atual MVP da temporada regular da NBA
Embiid é o atual MVP da temporada regular da NBA Crédito: Bill Streicher-USA TODAY
A seleção de basquete dos Estados Unidos ganhou um reforço de peso para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O pivô camaronês Joel Embiid, que também tem nacionalidade americana e francesa, optou por defender a equipe da América do Norte atendendo ao apelo de LeBron James.
A escolha do pivô deixa o já forte time dos Estados Unidos como grande favorito para a medalha olímpica no próximo ano. A equipe titular dos EUA deve contar com Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Embiid e Devin Booker ou Jaysun Tatum.
Atual MVP (jogador mais valioso) da temporada regular da NBA, o camaronês do Philadelphia 76ers era cotado para defender seu país no Pré-Olímpico que terá 24 equipes disputando quatro vagas para Paris. Mas aceitou a "convocação" de LeBron para recolocar os EUA no topo após fracasso no Mundial. O astro dos Lakers disse que os melhores jogadores da NBA devem jogar a Olimpíada do ano que vem defendendo o país.
"Meu filho é americano, e você acrescenta isso ao fato de eu estar aqui há tanto tempo, sinto que nos últimos anos isso tem sido cada vez mais baseado na família", justificou o pivô. Ele namora com a modelo brasileira Anne de Paula, de 28 anos, com a qual está há cinco anos e são pais do pequeno Arthur, de 2 anos e 11 meses.
A seleção americana pode ter no elenco para a Olimpíada, ainda, kyrie Irving, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Bam Adebayo, Anthony Edwards e Jordan Poole, em composição de um novo Dream Team após não conquistar medalha no Mundial.
Questionado se tinha alguma relação com o anúncio de Embiid em defender a seleção dos EUA, LeBron James foi irônico: "Não tenho ideia", disse. Mas celebrou a notícia ao ser informado sobre a decisão do pivô. "Isso é ótimo, um grande momento."

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