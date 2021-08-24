Brasil goleia Belarus e vai às quartas na Copa do Mundo de Futebol de Areia

Rodrigo comemora gol que abriu caminho para a vitória do Brasil Crédito: Octavio Passos/Fifa

O Brasil enfrentou Belarus nesta terça-feira (24) pela Copa do Mundo de Futebol de Areia. Com gols de Rodrigo, Edson Hulk, Lucão (2) e Mauricinho, a seleção goleou os rivais por 5 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do campeonato, seguindo viva na campanha pelo hexa no futebol de areia.

O Brasil conseguiu furar a defesa de Belarus e finalizou mais, além de ter maior posse de bola nos três períodos do jogo. O goleiro Mão trabalhou bastante e parou os ataques dos europeus, fazendo boas defesas, principalmente nas faltas batidas pelo time de Belarus.

O JOGO

O Brasil entrou no jogo precisando conquistar os três pontos para avançar na competição. Mauricinho teve a primeira chance clara no jogo, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Logo depois, Rodrigo conseguiu levar a melhor na divida com o goleiro Mahaletski e abriu o placar para o Brasil. Belarus tentou responder com Hapon, mas a bola saiu pelo lado de fora da rede. Datinha e Catarino ainda tiveram boas chances de ampliar a vantagem, sem grande sucesso.

A seleção cresceu no segundo período e entrou atacando, com três boas finalizações de Mauricinho, todas defendidas pelo goleiro Mahaletsk. No ataque de Edson Hulk, a defesa de Belarus não conseguiu se organizar a tempo e deixou com que Hulk marcasse o segundo gol brasileiro na partida. O goleiro brasileiro Mão trabalhou mais em duas bolas perigosas, sendo uma na bicicleta de Drozd.

Mahaletski então protagonizou os dois pênaltis brasileiros. No primeiro, o goleiro fez falta em Luis Henrique, levou o primeiro cartão amarelo e o árbitro marcou pênalti. O brasileiro bateu fraco e o goleiro defendeu sem grandes dificuldades. Logo depois, Mahaletski fez falta em Lucão, levou o segundo amarelo e terminou expulso. Lucão tomou velocidade e converteu o segundo pênalti, abrindo 3 a 0 para o Brasil. Ao final do segundo período, Lucão recebeu de Mão e marcou o 4º gol da partida.

Belarus ensaiou uma recuperação na etapa final, mas perdia para o Brasil nas disputas em velocidade. Ryabko então tentou finalizar de bicicleta e parou no goleiro Mão. Bokach ainda levou cartão amarelo ao tocar a bola com a mão no ataque de Datinha, que, por sua vez, trabalhou bem a bola e conseguiu finalizar. Datinha ainda deu o passe para Mauricinho marcar 5º gol e coroar a goleada brasileira. Filipe e Alisson ainda tentaram finalizar para ampliar o placar brasileiro, mas sem sucesso. Mesmo sem o sexto gol, o Brasil venceu a partida por 5 a 0 e vai às quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia.