Governo Trump destina US$ 1 milhão a projeto que se opõe à atuação do STF, diz jornal britânico

A reportagem apontou que as propostas mostram uma mudança de rumo na alocação dos recursos e uma redefinição do que a gestão federal considera como direitos humanos, em uma lista que priorizou projetos em países ricos e iniciativas voltadas à oposição a regulamentações, à imigração, ao anticomunismo, à proteção de cristãos e à oposição à "ideologia de gênero".