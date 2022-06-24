Brasil briga por medalha, bate recorde, e fica em quarto no 4x200m livre

Mesmo sem medalha, Brasil conquista o melhor resultado na história do Campeonato Mundial Crédito: Jonne Roriz

O revezamento 4x200m livre do Brasil conquistou, nesta quinta-feira (23), seu melhor resultado na história desta prova em Campeonatos Mundiais em piscina longa. O time brasileiro fechou a final em Budapeste, na Hungria, no quarto lugar, com recorde sul-americano, mas com gostinho amargo. Até 15 metros antes de a prova terminar, o Brasil estava em terceiro.

O melhor do país, Fernando Scheffer, medalhista de bronze em Tóquio na prova individual, abriu para 1min45s52, entregando em segundo lugar. Depois dele, os novatos Vinicius Assunção e Murilo Sartori e Breno Correia fizeram tempos parecidos: 1min46s44, 1min46s34 e 1min46s39.

Foi Breno quem, na piscina, acabou ultrapassado, mas porque ele competiu contra o campeão olímpico Tom Dean, britânico, que fechou a prova para a Grã-Bretanha e colocou o país dele na frente do Brasil. Dean fez a parcial dele em 1min43s53, um segundo melhor do que qualquer outro nadador da prova.

Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo, dominaram a prova quase inteira, e venceram com 7min00s24. A Austrália competiu com o Brasil ao longo da maior parte dos 800 metros, mas Mack Horton foi mais rápido que Breno Correia e colocou o país dele com a prata, com 7min03s50. A Grã-Bretanha fez 7min04s00.

O Brasil terminou 69 centésimos atrás, com 7min04s69, que de qualquer forma é o novo recorde sul-americano da prova, superando a marca que havia sido feita pela manhã, nas eliminatórias: 7min06s98. Até então, a melhor marca era 7min07s12, do Mundial de 2019.

O resultado deve servir como incentivo para que o COB e a CBDA apostem neste revezamento no ciclo até Paris. Antes preterido pelo 4x100m livre e pelo 4x100m medley, onde o Brasil tinha resultados melhores, o 4x200m virou prioridade depois que o país ganhou o título mundial de 2018 em piscina curta, com recorde mundial.