Bia repete feito de Guga e é 1ª brasileira nas quartas de um Masters 1000

Com seu resultado diante da polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, Beatriz Haddad Maia não apenas avançou de fase em Toronto, como também marcou seu nome na história. A paulista se tornou a primeira tenista brasileira a chegar nas quartas de final de um Masters 1000.
Ontem (11), ao sair vitoriosa do confronto por 6-4, 3-6 e 7-5, Bia teve seu primeiro triunfo sobre uma tenista que ocupa o topo do ranking da WTA. Com isso, ela repetiu um feito de Guga, que superou Roger Federer, então número 1 do mundo, na terceira rodada de Roland Garros de 2004.
Além disso, a brasileira soma 15 vitórias desde o início de junho, ficando atrás apenas da francesa Caroline Garcia na lista das tenistas com mais vitórias no período. No mês passado, ela conquistou dois títulos seguidos na Inglaterra: o dos WTA 250 de Nottingham e de Birmingham.
No torneio do Canadá, Bia chegou como a 24ª do ranking e venceu a italiana Martina Trevisan, semifinalista do Aberto da França, e canadense Leylah Fernadez, finalista do Aberto dos EUA, antes de enfrentar a número 1.
Agora, ela enfrentará a suíça Belinda Bencic, número 12 do mundo, nas quartas de final do Masters 1000 de Toronto.