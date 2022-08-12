Tênis

Bia repete feito de Guga e é 1ª brasileira nas quartas de um Masters 1000

Brasileira fez história ao vencer a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo
Agência FolhaPress

12 ago 2022 às 15:33

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 15:33

Bia Haddad fez história e avançou para as quartas de final em Toronto Crédito: Robert Prange / Getty Images
Com seu resultado diante da polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, Beatriz Haddad Maia não apenas avançou de fase em Toronto, como também marcou seu nome na história. A paulista se tornou a primeira tenista brasileira a chegar nas quartas de final de um Masters 1000.
Ontem (11), ao sair vitoriosa do confronto por 6-4, 3-6 e 7-5, Bia teve seu primeiro triunfo sobre uma tenista que ocupa o topo do ranking da WTA. Com isso, ela repetiu um feito de Guga, que superou Roger Federer, então número 1 do mundo, na terceira rodada de Roland Garros de 2004.
Além disso, a brasileira soma 15 vitórias desde o início de junho, ficando atrás apenas da francesa Caroline Garcia na lista das tenistas com mais vitórias no período. No mês passado, ela conquistou dois títulos seguidos na Inglaterra: o dos WTA 250 de Nottingham e de Birmingham.
No torneio do Canadá, Bia chegou como a 24ª do ranking e venceu a italiana Martina Trevisan, semifinalista do Aberto da França, e canadense Leylah Fernadez, finalista do Aberto dos EUA, antes de enfrentar a número 1.
Agora, ela enfrentará a suíça Belinda Bencic, número 12 do mundo, nas quartas de final do Masters 1000 de Toronto.

Veja Também

Equipe capixaba embarca para Campeonato Brasileiro de Rúgbi em cadeira de rodas

Bia Haddad supera a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos
Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças
Imagem de destaque
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar ações sobre combustíveis

