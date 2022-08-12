Bia Haddad supera a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo

A brasileira Bia Haddad deu mais uma prova de que vive um momento especial na carreira ao derrotar a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 6/3 e 7/5) para se classificar para as quartas de final do WTA 1000 de Toronto (Canadá).
"Tênis em um nível como esse, independente de onde você joga, é necessário dar o máximo e ir até o limite. Estou muito feliz e orgulhosa de mim e do meu time", afirmou a brasileira em entrevista concedida após a partida ainda em quadra.
O próximo desafio da brasileira será a vencedora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a suíça Belinda Bencic, que já bateu na competição a norte-americana Serena Williams.
A atual temporada tem sido especial para a paulista de 26 anos, que na última segunda (8) alcançou a 24ª posição do ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Neste ano Bia faturou os dois principais títulos da carreira (os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra), além de ser campeã no WTA 125 de Saint Malo (França).
Já nas duplas a brasileira começou o ano levando o título no WTA 500 de Sidney (Austrália), ao lado da cazaque Anna Danilina. Em junho, além do título de simples levantou o troféu de duplas no WTA 250 de Nottingham, desta vez em parceria com a chinesa Shuai Zhang.