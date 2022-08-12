Bia Haddad supera a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo

Bia Haddad é a primeira brasileira a vencer uma tenista nº 1 do mundo Crédito: Reprodução / Twitter @timebrasil

A brasileira Bia Haddad deu mais uma prova de que vive um momento especial na carreira ao derrotar a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 6/3 e 7/5) para se classificar para as quartas de final do WTA 1000 de Toronto (Canadá).

"Tênis em um nível como esse, independente de onde você joga, é necessário dar o máximo e ir até o limite. Estou muito feliz e orgulhosa de mim e do meu time", afirmou a brasileira em entrevista concedida após a partida ainda em quadra.

O próximo desafio da brasileira será a vencedora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a suíça Belinda Bencic, que já bateu na competição a norte-americana Serena Williams.

ELA É MUITO BRABA!! ?



Bia Haddad Maia é a primeira brasileira a vencer uma tenista nº 1 do mundo!



Ela é a eliteeeeeeeeee ??



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A atual temporada tem sido especial para a paulista de 26 anos, que na última segunda (8) alcançou a 24ª posição do ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Neste ano Bia faturou os dois principais títulos da carreira (os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra), além de ser campeã no WTA 125 de Saint Malo (França).