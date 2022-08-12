Equipe capixaba embarca para Campeonato Brasileiro de Rúgbi em cadeira de rodas

IREFES estreia no Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (15) Crédito: João Barbosa

Campeonato Brasileiro da modalidade. A delegação de rúgbi em cadeira de rodas do Espírito Santo , embarca neste sábado (13) para São Paulo , onde vai disputar oda modalidade.

Ao todo, 12 atletas irão representar a equipe capixaba na disputa. Participando pela nona vez do Brasileiro, o IREFES joga a segunda divisão neste ano. O clube foi campeão da segunda divisão em 2014, 2016 e em 2019. Além de ter sido campeão da Copa Caixa, em 2018.

A equipe criada em 2013, tem como treinador Jackson Lemos, que comanda a equipe desde 2017. O técnico destaca a preparação da equipe para o Campeonato Brasileiro. “A preparação do time é toda feita na Sesport, em Bento Ferreira. Temos treino de quadra duas vezes na semana e três vezes na academia”, contou Jackson.

Neste ano, a equipe capixaba já participou do IX Torneio de Rúgbi em Cadeira de Rodas, em Penápolis, São Paulo, e também da 1ª Regional Sudeste, em Mesquita, no Rio de Janeiro.

Para a disputa do Campeonato Brasileiro, a equipe capixaba irá embalada para os jogos, mas o treinador prega cautela. “O maior desafio vai ser manter o foco e o equilíbrio mental durante toda a competição”, analisou.

Visando o acesso para a primeira divisão em 2023, o treinador destaca que a equipe irá manter o foco na competição atual, para depois virar a chave para a 1ª Copa dos Campeões, que será disputada em dezembro. “Preferimos ir com calma e focar primeiro nessa competição para depois pensarmos como vamos trabalhar para as próximas disputas”, frisou Jackson.

A pretensão do clube capixaba é ficar entre os dois primeiros colocados e garantir vaga na elite de 2023. Para isso, o IREFES irá competir contra equipes do Distrito Federal, São Paulo e do Paraná. Na estreia, o clube enfrenta o Titans-PR, na segunda-feira (15), às 8h30.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DA EQUIPE CAPIXABA

XIV Campeonato Brasileiro de Rúgbi em Cadeira de Rodas



Irefes x Titans-PR (15/08 - 8h30)

Cetefe-DF x Irefes (16/08 - 10h30)

Irefes x MSB-SP (17/08 - 10h)

