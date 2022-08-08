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Tênis

Bia Haddad e Laura Pigossi alcançam melhores posições no ranking da WTA

Mais uma vez, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi alcançaram suas melhores posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira (8). No masculino, o destaque é Felipe Meligeni, que também registrou sua melhor colocação da carreira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:11

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:11

Tênis
A brasileira Bia Haddad está na final de duplas do Australian Open Crédito: Robert Prange / Getty Images
Bia Haddad ocupa pela primeira vez na carreira a 24ª posição da lista da WTA. Em grande momento e disputando os maiores torneios do circuito, ela ganhou uma colocação nesta segunda e pode ampliar seu recorde nesta semana, na disputa do WTA 1000 de Toronto. Se somar três vitórias na competição canadense, a brasileira entrará no Top 20 pela primeira vez.
A tenista número 1 do Brasil fará sua estreia ainda nesta segunda-feira, contra a italiana Martina Trevisan, 26ª do mundo. Se vencer as duas primeiras partidas, Bia poderá cruzar com a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, nas oitavas de final
Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, no ano passado, Laura Pigossi também ganhou uma posição no ranking. Figura agora em 105º. Mesmo sem jogar nesta semana, poderá até subir, dependendo de uma combinação de resultados envolvendo rivais. Laura está focada no qualifying do US Open, que começa no dia 22 deste mês, em Nova York.
Entre as tenistas mais bem ranqueadas, houve apenas duas mudanças no Top 10. A espanhola Paula Badosa e a grega Maria Sakkari trocaram de posições, com Badosa subindo para o terceiro posto. E a russa Daria Kasatkina subiu três colocações, entrando na lista das dez melhores do mundo pela segunda vez na carreira, após se sagrar campeã do WTA 500 de San Jose, no domingo. Agora ela é a nona colocada, sua melhor posição no circuito.
MASCULINO
O brasileiro Felipe Meligeni Alves igualou sua melhor posição no ranking, nesta segunda, ao subir cinco colocações, para o 137º posto. O sobrinho de Fernando Meligeni é o atual número dois do Brasil, atrás apenas de Thiago Monteiro, que caiu dois lugares, mas segue em boa situação na lista da ATP: 64º.
No Top 10, houve apenas uma alteração na elite do tênis masculino. Apesar da queda na estreia no Torneio de Washington, na semana passada, o polonês Hubert Hurkacz galgou um posto e aparece agora no 10º lugar, muito em razão da queda do italiano Jannik Sinner, que perdeu duas colocações e agora é o 12º.

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