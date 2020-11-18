Barródromo de Linhares volta a receber corridas no fim de semana

Barródromo voltará a ter corridas no fim de semana Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

O próximo fim de semana deve ser de alívio aos pilotos que tanto esperaram a volta das competições no barródromo do bairro Três Barras, em Linhares . Isso porque no sábado (21), a partir das 8h, o local volta a ser palco de disputas, em um evento apoiado pela prefeitura e que promete cumprir as regras de prevenção contra a Covid-19 , como a proibição de público no local.

A disputa contará com 14 pilotos, na pista em que os carros podem atingir 150 km/h. A estimativa é que cada etapa dure 30 minutos, na pista de 1,2 quilômetros.

Barródromo voltará a ter corridas no fim de semana Crédito: Divulgação | Barródromo de Linhares

Segundo o secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador Filho, o apoio acontece exclusivamente pelo comprometimento dos organizadores no combate e prevenção à Covid-19. "Além do esporte, nosso objetivo nesse período de pandemia é proteger vidas, completou.

De acordo com Elber Rossim, um dos pilotos e organizadores do evento, o objetivo é "não deixar o automobilismo passar em branco" no município durante a temporada. Ele ainda afirmou que a prova será "será totalmente diferenciada" e cumprirá os protocolos da Organização Mundial da Saúde.