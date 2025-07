Disputa

Alison Cerutti e Juca estreiam no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Aos 39 anos, o "Mamute" jogará ao lado de prodígio do clube Aest na competição nacional

Um verdadeiro encontro de gerações vai representar o Espírito Santo na 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece nesta semana, em Cuiabá-MT. O medalhista olímpico Alison Cerutti vai jogar ao lado da promessa Juca, que é atleta do Clube Aest. >

A dupla recém-formada vai encarar na estreia o time Arthur/Adrielson, que são os atuais vice-líderes do ranking mundial. O duelo está marcado para o início da tarde desta sexta-feira (18), a partir das 13h15.>

Aos 39 anos, Alison Cerutti tem um carreira recheada de títulos, sendo os maiores as medalhas olímpicas de ouro, no Rio de Janeiro, em 2016, e de prata, nos Jogos de Londres, em 2012. O atleta capixaba também já foi bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, em 2011 (Guadalajara-MEX) e 2014 (Santiago-CHI).>

Já o jovem Juca busca reconhecimento no vôlei de praia nacional. O atleta foi recentemente vice-campeão da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na categoria sub-21. Motivado, o atleta comentou sobre estar atuando na categoria adulto com essa fera das areias.>