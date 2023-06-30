Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 1° e 2/07

Sábado (1º)
- COPA ES de BASQUETE
Nice de Paula x IVV/Cetaf
Local: Sesport, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 13h
OAB x Feu Rosa
Local: Sesport, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 15h
Serra Extremos x CESB
Local: Sesport, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 17h
- COPA ESPÍRITO SANTO - 9ª RODADA
Capixaba x Serra
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
- CAPIXABÃO FEMININO
Harpia F.C x Prosperidade
Local: Sernamby, São Mateus
Horário: 15h
- BRASILEIRÃO SÉRIE D - 11ª RODADA
Real Noroeste x Athletic-MG
Local: Rochão, Águia Branca
Horário: 15h30
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Democrata x Vitória * (03/07)
Local: Mamudão, Governador Valadares
Horário: 20h30
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Domingo (2)
- XXV TRIATHLON DOS BOMBEIROS
Local: Orla da Praia de Camburi, Vitória
Largada: Estacionamento do Quiosque K6
Horário: 6h30
Percurso: 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida;
- SPEED RACE DE CICLISMO
Largada: Praça Sede
Horário: 8h
Percurso: 66km - de Cariacica até Santa Leopoldina (ida e volta)
- COPA ES de BASQUETE
LUSB Cachoeiro x Imigrantes
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 10h
20 do 11 x Mimoso do Sul
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 12h
Marlins B x Colatina
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 14h
Marlins x Saldanha
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 16h
- COPA ESPÍRITO SANTO - 9ª RODADA
Nova Venécia x G.E.L
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Porto Vitória x Rio Branco VNI
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Horário: 17h
Ingressos: R$ 10
- CAPIXABÃO FEMININO
Vila Nova x Serra
Local: Arlindo Villaschi, Viana
Horário: 15h
Vilavelhense x São Geraldo
Local: Manoel de Araújo, Vila Velha
Horário: 15h
Estadual F.C x Guarapariense
Local: Campo do São Geraldo, Serra
Horário: 15h