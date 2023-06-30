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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 1° e 2/07

Disputa do Capixabão Feminino, Copa ES, Estadual de Basquete e 25° Triatlo dos Bombeiros são os destaques! Fique por dentro dos detalhes
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 jun 2023 às 19:29

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 19:29

Sábado (1º)

  • COPA ES de BASQUETE

    Nice de Paula x IVV/Cetaf
    Local:     Sesport, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 13h

    OAB x Feu Rosa
    Local: Sesport, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 15h

    Serra Extremos x CESB
    Local: Sesport, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 17h

  • COPA ESPÍRITO SANTO - 9ª RODADA

    Capixaba x Serra
    Local:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

  • CAPIXABÃO FEMININO

    Harpia F.C x Prosperidade
    Local: Sernamby, São Mateus
    Horário: 15h

  • BRASILEIRÃO SÉRIE D - 11ª RODADA

    Real Noroeste x Athletic-MG
    Local:     Rochão, Águia Branca
    Horário: 15h30
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

    Democrata x Vitória * (03/07)
    Local: Mamudão, Governador Valadares
    Horário: 20h30
    Ingressos:     R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Domingo (2)

  • XXV TRIATHLON DOS BOMBEIROS

    Local: Orla da Praia de Camburi, Vitória
    Largada: Estacionamento do Quiosque K6
    Horário: 6h30
    Percurso: 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida;

  • SPEED RACE DE CICLISMO
     Local: Cariacica
     Largada: Praça Sede
     Horário: 8h
     Percurso: 66km - de Cariacica até Santa Leopoldina (ida e volta)

  • COPA ES de BASQUETE

    LUSB Cachoeiro x Imigrantes
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 10h

    20 do 11 x Mimoso do Sul
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 12h

    Marlins B x Colatina
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 14h

    Marlins x Saldanha
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 16h
  • COPA ESPÍRITO SANTO - 9ª RODADA

    Nova Venécia x G.E.L
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

    Porto Vitória x Rio Branco VNI
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Horário: 17h
    Ingressos: R$ 10

  • CAPIXABÃO FEMININO

    Vila Nova x Serra
    Local: Arlindo Villaschi, Viana
    Horário: 15h

    Vilavelhense x São Geraldo
    Local: Manoel de Araújo, Vila Velha
    Horário: 15h

    Estadual F.C x Guarapariense
    Local: Campo do São Geraldo, Serra
    Horário: 15h

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