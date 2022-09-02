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  • Agenda Esportiva #8: confira as competições do fim de semana 3 a 4/09 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #8: confira as competições do fim de semana 3 a 4/09 no ES

A primeira Agenda de setembro te atualiza sobre as principais competições esportivas que agitam o fim de semana do Espírito Santo. Confira!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 set 2022 às 12:35

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 12:35

SÁBADO (3)

  • Liga Espírito Santo de Basquete 
    Local:     Vila Nova e Jardim Colorado, Vila Velha
    Horário: 9h
    Entrada franca

    As quadras da cidade canela-verde recebem o último fim de semana dos jogos classificatórios da LES. Agora, os clubes capixabas entram em quadra visando vaga na fase eliminatória da liga.

  • IV Copa Sudeste de Handebol
    Local:     Ginásios da Sesport em Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 9h
    Entrada franca

    O ES recebe clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para a tradicional competição da modalidade. Mais de 40 jogos agitam as quadras capixabas por mais de quatro dias.

  • Capixabão Série B - 4ª rodada
    CHAVE CENTRO-SUL

    Aster x Castelo
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    Brasil Capixaba x Tupy
    Local: Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    CHAVE CENTRO-NORTE

    Pinheiros x Linhares
    Local: Estádio Municipal de Pinheiros
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    Jaguaré x Porto Vitória
    Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
    Horário: 18h30
    Transmissão: Eleven Sports

  • Capixabão Feminino - Final

    Prosperidade x Vila Nova
    Local:     Humberto Scaramussa, Vargem Alta
    Horário: 15h
    Transmissão: FES TV
    Entrada franca

    As meninas do Vila e do Prospê entram em campo para o jogo decisivo do Capixabão Feminino 2022. Na primeira partida, com gol de Luana, o Vila saiu na frente e garantiu o placar de 1 a 0. Agora, jogando em casa, o Prosperidade tenta reverter o resultado e garantir o título.  Além do cobiçado troféu, a grande campeã garante vaga no Brasileirão Feminino A3 de 2023.

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DOMINGO (4)

  • Maratona de Mountain Bike
    Local:     Conceição do Castelo
    Horário: 8h30

    A 4ª edição da MTB de Conceição contará com cerca de 300 ciclistas em um percurso de 60km. Ao todo, a tradicional competição conta com mais de R$ 7 mil em premiações e vai sacudir a região de Ribeirão de Santa Tereza.

  • Campeonato Estadual de Motocross
    Local:     Vila Valério
    Horário: 13h

  • Capixabão Série B - 4ª rodada
    CHAVE CENTRO-NORTE

    S.C Capixaba x São Mateus
    Local:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    CHAVE CENTRO-SUL

    GEL x Atlético de Itapemirim
    Local:     Antônio Osório Pereira, Iúna
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

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