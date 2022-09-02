Agenda Esportiva #8: confira as competições do fim de semana 3 a 4/09 no ES

SÁBADO (3)
- Liga Espírito Santo de Basquete
Local: Vila Nova e Jardim Colorado, Vila Velha
Horário: 9h
Entrada franca
As quadras da cidade canela-verde recebem o último fim de semana dos jogos classificatórios da LES. Agora, os clubes capixabas entram em quadra visando vaga na fase eliminatória da liga.
- IV Copa Sudeste de Handebol
Local: Ginásios da Sesport em Bento Ferreira, Vitória
Horário: 9h
Entrada franca
O ES recebe clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para a tradicional competição da modalidade. Mais de 40 jogos agitam as quadras capixabas por mais de quatro dias.
- Capixabão Série B - 4ª rodada
CHAVE CENTRO-SUL
Aster x Castelo
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Brasil Capixaba x Tupy
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
CHAVE CENTRO-NORTE
Pinheiros x Linhares
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Jaguaré x Porto Vitória
Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
Horário: 18h30
Transmissão: Eleven Sports
- Capixabão Feminino - Final
Prosperidade x Vila Nova
Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
Horário: 15h
Transmissão: FES TV
Entrada franca
As meninas do Vila e do Prospê entram em campo para o jogo decisivo do Capixabão Feminino 2022. Na primeira partida, com gol de Luana, o Vila saiu na frente e garantiu o placar de 1 a 0. Agora, jogando em casa, o Prosperidade tenta reverter o resultado e garantir o título. Além do cobiçado troféu, a grande campeã garante vaga no Brasileirão Feminino A3 de 2023.
DOMINGO (4)
- Maratona de Mountain Bike
Local: Conceição do Castelo
Horário: 8h30
A 4ª edição da MTB de Conceição contará com cerca de 300 ciclistas em um percurso de 60km. Ao todo, a tradicional competição conta com mais de R$ 7 mil em premiações e vai sacudir a região de Ribeirão de Santa Tereza.
- Campeonato Estadual de Motocross
Local: Vila Valério
Horário: 13h
- Capixabão Série B - 4ª rodada
CHAVE CENTRO-NORTE
S.C Capixaba x São Mateus
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
CHAVE CENTRO-SUL
GEL x Atlético de Itapemirim
Local: Antônio Osório Pereira, Iúna
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports