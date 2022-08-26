Agenda Esportiva #7: confira as competições do fim de semana 26 a 28/08 no ES

SEXTA-FEIRA (26)
- Capixabão Série B - 3ª rodada
CHAVE-CENTRO SUL
Castelo x Tupy
Local: Emílio Nemer, Castelo
Horário: 19h
SÁBADO (27)
- Campeonato Estadual de Vôlei - Abertura
Sub-18 Feminino / Sub-19 Masculino
Local: Clube AEST, Serra
Horário: 8h
- Desafio da Velocidade
Local: UFES - Goiabeiras, Vitória
Horário: 8h
- Liga Espírito Santo de Basquete
Local: Vila Nova e Jardim Colorado, Vila Velha
Horário: 9h
- 1ª Copa Espírito-Santense de Boxe
Local: Ginásio Algênio Moreira de Barros, Sesport - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 9h
- Taça Metropolitana de Handebol Feminino
Local: Ginásio Audifax, Sesport
Horário: 9h
- Taça Estadual de Handebol Masculino
Local: Ginásio Paulo Pimenta, Sesport
Horário: 9h
- Taça Metropolitana de Handebol Masculino
Local: Ginásio Paulo Pimenta, Sesport
Horário: 11h40
- Capixabão Série B - 3ª rodada
CHAVE-CENTRO SUL
Atlético Itapemirim x Aster
Local: José Olívio Soares, Itapemirim
Horário: 15h
Brasil Capixaba x GEL
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
CHAVE CENTRO-NORTE
São Mateus x Porto Vitória
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Jaguaré x Pinheiros
Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
Horário: 18h30
- Luta pela Paz
Local: Associação de Taekwondo da Grande Vitória - Rua Coutinho Mascarenhas, 19
Horário: 16h
A Luta pela Paz desenvolve o Programa de Treinamento voltado para organizações, coletivos e educadoras esportivas da Grande Vitória que querem trabalhar com boxe e artes marciais em territótios afetados pela desigualdade social e violência.
DOMINGO (28)
- Campeonato Estadual de Vôlei - 2º dia
Local: Clube AEST, Serra
Horário: 8h
- Circuito Capixaba de Jiu-jítsu
Local: Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro de Itapemirim
Horário: 9h
- Capixabão Feminino - Final (IDA)
Vila Nova x Prosperidade
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h