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  • Agenda Esportiva #7: confira as competições do fim de semana 26 a 28/08 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #7: confira as competições do fim de semana 26 a 28/08 no ES

A Agenda Esportiva de A Gazeta chega com competições nos gramados capixabas, disputas no handebol, e lutadores nos ringues e tatames para competições de boxe e jiu-jítsu. Confira!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:28

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:28

SEXTA-FEIRA (26)

  • Capixabão Série B - 3ª rodada
    CHAVE-CENTRO SUL

    Castelo x Tupy 
    Local: Emílio Nemer, Castelo
    Horário: 19h

SÁBADO (27)

  • Campeonato Estadual de Vôlei - Abertura
    Sub-18 Feminino / Sub-19 Masculino
    Local:      Clube AEST, Serra
    Horário: 8h

  • Desafio da Velocidade
    Local:     UFES - Goiabeiras, Vitória
    Horário: 8h

  • Liga Espírito Santo de Basquete
    Local:      Vila Nova e Jardim Colorado, Vila Velha
    Horário: 9h

  • 1ª Copa Espírito-Santense de Boxe
    Local: Ginásio Algênio Moreira de Barros, Sesport - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 9h

  • Taça Metropolitana de Handebol Feminino
    Local:     Ginásio Audifax, Sesport
    Horário: 9h

  • Taça Estadual de Handebol Masculino
    Local:      Ginásio Paulo Pimenta, Sesport 
    Horário: 9h

  • Taça Metropolitana de Handebol Masculino
    Local:     Ginásio Paulo Pimenta, Sesport
    Horário: 11h40

  • Capixabão Série B - 3ª rodada
    CHAVE-CENTRO SUL

    Atlético Itapemirim x Aster 
    Local:     José Olívio Soares, Itapemirim
    Horário: 15h

    Brasil Capixaba x GEL
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    CHAVE CENTRO-NORTE

    São Mateus x Porto Vitória
    Local:     Estádio Municipal de Pinheiros
    Horário: 15h

    Jaguaré x Pinheiros 
    Local:     Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
    Horário: 18h30

  • Luta pela Paz
    Local:     Associação de Taekwondo da Grande Vitória - Rua Coutinho Mascarenhas, 19
    Horário: 16h

    A Luta pela Paz desenvolve o Programa de Treinamento voltado para organizações, coletivos e educadoras esportivas da Grande Vitória que querem trabalhar com boxe e artes marciais em territótios afetados pela desigualdade social e violência.

DOMINGO (28)

  • Campeonato Estadual de Vôlei - 2º dia
    Local:     Clube AEST, Serra
    Horário:  8h

  • Circuito Capixaba de Jiu-jítsu
    Local: Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro de Itapemirim
    Horário: 9h

  • Capixabão Feminino - Final (IDA)

    Vila Nova x Prosperidade 
    Local:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

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