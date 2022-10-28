Agenda Esportiva #16: confira as competições de 29 a 30/10 no Espírito Santo

SÁBADO (29)
Copa Espírito Santo Sub-17 de Futebol
- Vitória x Vilavelhense
- Local: Campo do Caxias, Vitória
- Horário: 10h45
- Doze x Real Noroeste
- Local: CT Solvive, Vila Velha
- Horário: 13h
- Atlético Itapemirim x Aster
- Local: Estádio Joca Soares, Marataízes
- Horário: 13h
- Nova Venécia x Porto Vitória
- Local: Estádio Zenor Pedrosa, Nova Venécia
- Horário: 13h
- Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Futsal de Surdos 2022
- Local: Vitória, ES
DOMINGO (23)
- Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Futsal de Surdos 2022
- Local: Vitória, ES
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