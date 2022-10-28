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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #16: confira as competições de 29 a 30/10 no Espírito Santo

Competições nas piscinas, praias e pistas capixabas movimentam o fim de semana no ES. Veja a programação, horários e como acompanhar as disputas!
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 out 2022 às 17:55

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:55

SÁBADO (29)

Copa Espírito Santo Sub-17 de Futebol
  • Vitória x Vilavelhense
  • Local: Campo do Caxias, Vitória
  • Horário: 10h45
  • Doze x Real Noroeste 
  • Local: CT Solvive, Vila Velha
  • Horário: 13h
  • Atlético Itapemirim x Aster
  • Local: Estádio Joca Soares, Marataízes
  • Horário: 13h
  • Nova Venécia x Porto Vitória
  • Local: Estádio Zenor Pedrosa, Nova Venécia
  • Horário: 13h
  • Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Futsal de Surdos 2022
  • Local: Vitória, ES

DOMINGO (23)

  • Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Futsal de Surdos 2022
  • Local: Vitória, ES

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