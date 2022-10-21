Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva #15: confira as competições de 22 a 23/10 no Espírito Santo
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #15: confira as competições de 22 a 23/10 no Espírito Santo

Competições nas piscinas, praias e pistas capixabas movimentam o fim de semana no ES. Veja a programação, horários e como acompanhar as disputas!

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 15:48

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

21 out 2022 às 15:48

SÁBADO (22)

  • Festival Sudeste de Natação
    Local:     Clube Álvares Cabral, Bento Ferreira - Vitória 
    Horário: 7h
    Programação: Etapas nos dias 21, 22 e 23 de outubro
    Entrada: Gratuita

    A competição promovida pela Federação Aquática Capixaba recebe mais de 700 atletas de diversos clubes de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e é claro, do Espírito Santo. O festival marca uma das competições mais importantes para as categorias de desenvolvimento da natação no Brasil, e é celeiro de grandes apostas nos esportes!
  • Circuito Quebra Onda - Etapa Final
    Local:     Solemar, Jacaraípe - Serra
    Horário: 7h
    Programação: Etapas nas manhãs de sábado (22) e domingo
    Entrada: Gratuita

    Cerca de 60 surfistas se encontram nas areias de Jacaraípe para a última etapa das categorias de base do circuito estadual. Dividido em mais de 8 categorias, o Circuito Quebra Onda tem disputas por todo o fim de semana.

  • Taça Metropolitana de Handebol
    Local:     Ginásios da Sesport, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 9h
    Entrada: Gratuita

    Times da Grande Vitória e de cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Rio Novo do Sul vão em busca do troféu de 2022. Na manhã de sábado começam os jogos eliminatórios, e no domingo, os clubes medem forças para as semifinais e para a grande final. A competição, promovida pela Federação Capixaba de Handebol, organiza os jogos e as premiações tanto no naipe masculino, quanto no naipe feminino.

  • Copa Sudeste de Ciclismo
    Local:     Avenida Rondônia, Jockey de Itaparica - Vila Velha
    Horário: 15h

DOMINGO (23)

  • Corrida Capixaba de Ferro - 10, 21 e 42 km
    Local: Jardim Camburi - Vitória
    Horário: 6h30
    Programação: Para os atletas de 21 e 42 km, a largada será às 6h30. Às 7h, largam os competidores do circuito de 10 km.
    De acordo com o cronograma da prova, os atletas passam pela Avenida Adalberto Simão Nader, pela Reta do Aeroporto, depois na Avenida João Palácio, e por fim na Avenida Norte-Sul.

Sugestão de competições

Não viu sua competição na nossa lista e também quer divulgação?
Para sugerir competições e torneios, entre em contato pelo e-mail:
[email protected]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi ciclistas Esportes Futebol Serra Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados