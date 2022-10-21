Agenda Esportiva #15: confira as competições de 22 a 23/10 no Espírito Santo

SÁBADO (22)
- Festival Sudeste de Natação
Local: Clube Álvares Cabral, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 7h
Programação: Etapas nos dias 21, 22 e 23 de outubro
Entrada: Gratuita
A competição promovida pela Federação Aquática Capixaba recebe mais de 700 atletas de diversos clubes de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e é claro, do Espírito Santo. O festival marca uma das competições mais importantes para as categorias de desenvolvimento da natação no Brasil, e é celeiro de grandes apostas nos esportes!
- Circuito Quebra Onda - Etapa Final
Local: Solemar, Jacaraípe - Serra
Horário: 7h
Programação: Etapas nas manhãs de sábado (22) e domingo
Entrada: Gratuita
Cerca de 60 surfistas se encontram nas areias de Jacaraípe para a última etapa das categorias de base do circuito estadual. Dividido em mais de 8 categorias, o Circuito Quebra Onda tem disputas por todo o fim de semana.
- Taça Metropolitana de Handebol
Local: Ginásios da Sesport, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 9h
Entrada: Gratuita
Times da Grande Vitória e de cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Rio Novo do Sul vão em busca do troféu de 2022. Na manhã de sábado começam os jogos eliminatórios, e no domingo, os clubes medem forças para as semifinais e para a grande final. A competição, promovida pela Federação Capixaba de Handebol, organiza os jogos e as premiações tanto no naipe masculino, quanto no naipe feminino.
- Copa Sudeste de Ciclismo
Local: Avenida Rondônia, Jockey de Itaparica - Vila Velha
Horário: 15h
DOMINGO (23)
- Corrida Capixaba de Ferro - 10, 21 e 42 km
Local: Jardim Camburi - Vitória
Horário: 6h30
Programação: Para os atletas de 21 e 42 km, a largada será às 6h30. Às 7h, largam os competidores do circuito de 10 km.
De acordo com o cronograma da prova, os atletas passam pela Avenida Adalberto Simão Nader, pela Reta do Aeroporto, depois na Avenida João Palácio, e por fim na Avenida Norte-Sul.
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