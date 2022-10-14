Agenda Esportiva #14: confira as competições do fim de semana 15 a 16/10

SEXTA-FEIRA (14)
- 2ª Edição Full Contact Gladiadores
Horário: 19h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
É um desafio do verdadeiro Full Contact entre Brasil x México com a chancela da KFES, Kickboxing Federation of Espírito Santo, da PKA, Professional Karate Association e da IKTA, Intercontinental Kick Thai Boxing Association, entidades que fomentam o Kickboxing Full Contact em todo o mundo.
SÁBADO (15)
- 9ª Copa do Brasil de Águas Abertas
Horário: 7h40
Local: Curva da Jurema, Vitória
A Copa do Brasil conta com percursos de 1,5 km, 2,5 km e 5 km.
- Troféu Ana Marcela Cunha
Horário: 7h40
Local: Curva da Jurema
- Maratona Aquática Mulheres no Mar
Horário: 8h
Local: Praia Central de Piúma
A segunda edição da Maratona Aquática reúne mulheres em uma prova de 24 horas, que em sua segunda edição chega com o tema "Saúde da Mulher", visando o combate ao câncer de mama e a violência contra as mulheres, além de incentivar a prática esportiva entre as capixabas.
CAPIXABÃO SÉRIE B - FINAL
- Porto Vitória x Atlético Itapemirim
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Transmissão: TVE
É hora de conhecer o grande campeão do Capixabão Série B! As duas equipes já estão garantidas na elite de 2023, mas agora lutam pela taça de 2022.
DOMINGO (16)
- Corrida das Academias
Horário: 7h
Largada e chegada: 4º bolsão de estacionamento da Orla de Camburi, na Avenida Dante Micheline, em Vitória.
A proposta do evento é difundir o esporte e incentivar novos adeptos à prática de corrida e caminhada.