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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #14: confira as competições do fim de semana 15 a 16/10

Com competições no mar capixaba e times duelando para levantar a taça do Capixabão Série B, a Agenda Esportiva de A Gazeta chega com as principais provas do Estado, confira!

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:31

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 out 2022 às 11:31

SEXTA-FEIRA (14)

  • 2ª Edição Full Contact Gladiadores
    Horário: 19h
    Local:     Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória

    É um desafio do verdadeiro Full Contact entre Brasil x México com a chancela da KFES, Kickboxing Federation of Espírito Santo, da PKA, Professional Karate Association e da IKTA, Intercontinental Kick Thai Boxing Association, entidades que fomentam o Kickboxing Full Contact em todo o mundo.

SÁBADO (15)

  • 9ª Copa do Brasil de Águas Abertas
    Horário:     7h40
    Local: Curva da Jurema, Vitória

    A Copa do Brasil conta com percursos de 1,5 km, 2,5 km e 5 km.

  • Troféu Ana Marcela Cunha
    Horário:     7h40
    Local: Curva da Jurema

  • Maratona Aquática Mulheres no Mar
    Horário:     8h
    Local: Praia Central de Piúma

    A segunda edição da Maratona Aquática reúne mulheres em uma prova de 24 horas, que em sua segunda edição chega com o tema "Saúde da Mulher", visando o combate ao câncer de mama e a violência contra as mulheres, além de incentivar a prática esportiva entre as capixabas.

CAPIXABÃO SÉRIE B - FINAL

  • Porto Vitória x Atlético Itapemirim
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Transmissão: TVE

    É hora de conhecer o grande campeão do Capixabão Série B! As duas equipes já estão garantidas na elite de 2023, mas agora lutam pela taça de 2022. 

DOMINGO (16)

  • Corrida das Academias
    Horário:     7h
    Largada e chegada: 4º bolsão de estacionamento da Orla de Camburi, na Avenida Dante Micheline, em Vitória.

    A proposta do evento é difundir o esporte e incentivar novos adeptos à prática de corrida e caminhada.

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