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Corrida Garoto

33ª Dez Milhas acontece neste domingo (29) com recorde de participantes

Ao todo, foram 18.500 inscritos, sendo 15 mil  para correr os 16km de uma das mais tradicionais provas do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2024 às 17:43

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 17:43

Dez Milhas Garoto chega a sua 33ª edição
Dez Milhas Garoto chega a sua 33ª edição Crédito: Zoom Filmes/Garoto
Com recorde no número de inscrições, a 33ª edição da Dez Milhas Garoto promete ser uma verdadeira festa esportiva pelas ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha neste domingo (29). Os 15 mil corredores inscritos representam um crescimento de 15,5% em relação ao número de participantes da prova do ano passado, reforçando a relevância da corrida do Espírito Santo, considerada como um dos percursos mais belos do Brasil.
Enquanto os atletas amadores e de elite se preparam para completar os cerca de 16km no domingo, as atividades começaram um dia antes. Neste sábado (28) ocorreu a 21ª Corrida Garotada, que reuniu 2.700 crianças e jovens entre 6 e 17 anos, e a 3ª Cachorrida, com 800 duplas - tutores e pets. 
A realização da 33ª Dez Milhas Garoto provocará mudanças na rotina do trânsito no domingo. Com largada na Praia de Camburi, em Vitória, a partir das 6h30, e chegada em frente a fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, o evento altera trechos nas duas cidades. A Terceira Ponte, principal via de ligação entre ambas, estará interditada a partir das 5h30, no sentido Vitória - Vila Velha, com previsão de liberação total da pista após a passagem do último atleta, estimada para as 10h30.

Saúde e competição

Enquanto os amadores buscam superar os próprios limites em busca de marcas pessoais ou simplesmente correm por diversão e saúde, os corredores de ponta irão atrás da vitória e da premiação, que no total vai distribuir R$ 200 mil. Na categoria Elite, será distribuído um total de R$ 140 mil, divididos entre os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino. Nas categorias Atleta Capixaba, Atleta Colaborador e Atleta Cadeirante, o total de premiação será de R$ 20 mil para cada, distribuídos entre os três primeiros colocados, também para as categorias masculina e feminina.
O duelo pela vitória na 33ª Dez Milhas Garoto promete repetir a conhecida disputa entre brasileiros e quenianos. Entre os representantes nacionais, o atual campeão, Altobelli Silva, volta para defender o título. Atleta olímpico do Brasil nos Jogos de 2016, ele foi ouro no Pan de 2019, em Lima, e venceu a Maratona de Curitiba em 2022. Outros nomes de destaque do Brasil são Fábio Jesus Correia, campeão da Volta Internacional da Pampulha (2023) e vice no Sul-Americano de Corrida de Rua (2024); Sávio de Paula e Alequessandro da Silva, quarto e quinto colocados nas Dez Milhas Garoto do ano passado, entre outros.
Eles terão como fortes adversários, os quenianos Nicolas Kosgei, vencedor da Maratona Internacional de São Paulo e da Meia do Rio de Janeiro deste ano, além da Volta da Pampulha de 2018; Wilson Maina, terceiro colocado na Meia do Rio (2024) e campeão do Troféu Independência São Paulo deste ano; e Kiprotich Kirui, terceiro colocado na Maratona da China de 2023 e que recentemente venceu a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.
Na elite feminina, as favoritas do Quênia são Viola Kosgei, bicampeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro (23/24) e campeã da Volta Internacional da Pampulha (2023); Naum Jepchirchir, vice na Corrida do Pantanal 2024; e Salome Chepchumba Masobo, campeã da Meia Internacional de Santa Maria e vice do XIX Troféu Independência do Brasil 2024. As brasileiras com chance de brigar pelo topo são Kleidiane Jardim, terceira colocada na Meia Maratona do Rio deste ano e vice na Pampulha 2023; Amanda Aparecida Oliveira, terceira na Garoto de 2023; Larissa Quintão, campeã da Meia Maratona de Belo Horizonte, em 2022; e Jéssica Ladeira, quinta colocada na Meia do Rio de 2024.

Serviço

  • 33ª 10 Milhas Garoto
  • Data: 29 de setembro de 2024
  • Horário da largada: A partir das 6h30
  • Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi

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