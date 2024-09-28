33ª Dez Milhas acontece neste domingo (29) com recorde de participantes

Dez Milhas Garoto chega a sua 33ª edição Crédito: Zoom Filmes/Garoto

Com recorde no número de inscrições, a 33ª edição da Dez Milhas Garoto promete ser uma verdadeira festa esportiva pelas ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha neste domingo (29). Os 15 mil corredores inscritos representam um crescimento de 15,5% em relação ao número de participantes da prova do ano passado, reforçando a relevância da corrida do Espírito Santo, considerada como um dos percursos mais belos do Brasil.

Enquanto os atletas amadores e de elite se preparam para completar os cerca de 16km no domingo, as atividades começaram um dia antes. Neste sábado (28) ocorreu a 21ª Corrida Garotada, que reuniu 2.700 crianças e jovens entre 6 e 17 anos, e a 3ª Cachorrida, com 800 duplas - tutores e pets.

A realização da 33ª Dez Milhas Garoto provocará mudanças na rotina do trânsito no domingo. Com largada na Praia de Camburi, em Vitória, a partir das 6h30, e chegada em frente a fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, o evento altera trechos nas duas cidades. A Terceira Ponte, principal via de ligação entre ambas, estará interditada a partir das 5h30, no sentido Vitória - Vila Velha, com previsão de liberação total da pista após a passagem do último atleta, estimada para as 10h30.

Saúde e competição

Enquanto os amadores buscam superar os próprios limites em busca de marcas pessoais ou simplesmente correm por diversão e saúde, os corredores de ponta irão atrás da vitória e da premiação, que no total vai distribuir R$ 200 mil. Na categoria Elite, será distribuído um total de R$ 140 mil, divididos entre os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino. Nas categorias Atleta Capixaba, Atleta Colaborador e Atleta Cadeirante, o total de premiação será de R$ 20 mil para cada, distribuídos entre os três primeiros colocados, também para as categorias masculina e feminina.

O duelo pela vitória na 33ª Dez Milhas Garoto promete repetir a conhecida disputa entre brasileiros e quenianos. Entre os representantes nacionais, o atual campeão, Altobelli Silva, volta para defender o título. Atleta olímpico do Brasil nos Jogos de 2016, ele foi ouro no Pan de 2019, em Lima, e venceu a Maratona de Curitiba em 2022. Outros nomes de destaque do Brasil são Fábio Jesus Correia, campeão da Volta Internacional da Pampulha (2023) e vice no Sul-Americano de Corrida de Rua (2024); Sávio de Paula e Alequessandro da Silva, quarto e quinto colocados nas Dez Milhas Garoto do ano passado, entre outros.

Eles terão como fortes adversários, os quenianos Nicolas Kosgei, vencedor da Maratona Internacional de São Paulo e da Meia do Rio de Janeiro deste ano, além da Volta da Pampulha de 2018; Wilson Maina, terceiro colocado na Meia do Rio (2024) e campeão do Troféu Independência São Paulo deste ano; e Kiprotich Kirui, terceiro colocado na Maratona da China de 2023 e que recentemente venceu a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

Na elite feminina, as favoritas do Quênia são Viola Kosgei, bicampeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro (23/24) e campeã da Volta Internacional da Pampulha (2023); Naum Jepchirchir, vice na Corrida do Pantanal 2024; e Salome Chepchumba Masobo, campeã da Meia Internacional de Santa Maria e vice do XIX Troféu Independência do Brasil 2024. As brasileiras com chance de brigar pelo topo são Kleidiane Jardim, terceira colocada na Meia Maratona do Rio deste ano e vice na Pampulha 2023; Amanda Aparecida Oliveira, terceira na Garoto de 2023; Larissa Quintão, campeã da Meia Maratona de Belo Horizonte, em 2022; e Jéssica Ladeira, quinta colocada na Meia do Rio de 2024.

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