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Renata Rasseli

Maiôs de grife capixaba fazem sucesso no BBB 20

Os modelos  da talentosa Maria Luiza Furtado brilham  na casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Influencer Rafa Kalimann Crédito: Divulgação
A BBB Gizelly Bicalho está fazendo sucesso na casa com os modelos da marca capixaba Maldivas, da talentosa Maria Luiza Furtado. Na última terça-feira, durante uma pool paty no programa, que teve a presença da atriz Ingrid Guimarães, a influencer Rafa Kalimann vestiu um dos maiôs que a modelo capixaba levou para usar na casa mais vigiada do Brasil. A peça escolhida pela digital influencer é o modelo engana-mamãe azul marinho, com amarração frontal e acabamento em ilhós.

JANTAR

Suely Matias e Andressa Allen Crédito: Monica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

Rúbia Galvão vai comemorar 50 com festa, dia 7 de março,  em Pedra Azul. Vai receber amigos e familiares ao lado da sua Karina Mazzini.

OPENING

 Paulo Cesar e Flavia Sárria Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Aroldo Natal e Nathalia Burian Crédito: Monica Zorzanelli

O CARNAVAL DELES

A empresária Luciene Ferreira vai curtir o carnaval no Caribe, junto com sua família. Ela vai aproveitar para descansar e comemorar seu aniversário, no próximo sábado
Fabiana Croce fugiu da folia e faz retiro na Amazônia, em aldeias indígenas. 
Lorena Croce e Joelmo Costa vão conferir os desfiles de domingo (23) da Sapucaí.
Fábio e Sofia Portela recebem amigos para almoço, na terça-feira de carnaval, na Praia da Costa. Letícia e Fábio Ruschi, Stella Miranda e Zeller Bernardino, Felipe e Fernanda Finamore estão na lista de convidados. 

IN LOVE

Luciano e Marcela Raizer Crédito: Monica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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