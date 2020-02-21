Maiôs de grife capixaba fazem sucesso no BBB 20

Influencer Rafa Kalimann Crédito: Divulgação

A BBB Gizelly Bicalho está fazendo sucesso na casa com os modelos da marca capixaba Maldivas, da talentosa Maria Luiza Furtado. Na última terça-feira, durante uma pool paty no programa, que teve a presença da atriz Ingrid Guimarães, a influencer Rafa Kalimann vestiu um dos maiôs que a modelo capixaba levou para usar na casa mais vigiada do Brasil. A peça escolhida pela digital influencer é o modelo engana-mamãe azul marinho, com amarração frontal e acabamento em ilhós.

JANTAR

Suely Matias e Andressa Allen Crédito: Monica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

Rúbia Galvão vai comemorar 50 com festa, dia 7 de março, em Pedra Azul. Vai receber amigos e familiares ao lado da sua Karina Mazzini.

OPENING

Paulo Cesar e Flavia Sárria Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Aroldo Natal e Nathalia Burian Crédito: Monica Zorzanelli

O CARNAVAL DELES

A empresária Luciene Ferreira vai curtir o carnaval no Caribe, junto com sua família. Ela vai aproveitar para descansar e comemorar seu aniversário, no próximo sábado

Fabiana Croce fugiu da folia e faz retiro na Amazônia, em aldeias indígenas.

Lorena Croce e Joelmo Costa vão conferir os desfiles de domingo (23) da Sapucaí.

Fábio e Sofia Portela recebem amigos para almoço, na terça-feira de carnaval, na Praia da Costa. Letícia e Fábio Ruschi, Stella Miranda e Zeller Bernardino, Felipe e Fernanda Finamore estão na lista de convidados.

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