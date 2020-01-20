Maior quindim do mundo será feito em Nova Almeida, na Serra

Quindim de tamanho tradicional servido na festa do ano passado Crédito: Foto do leitor

O quindim terá 1 metro de comprimento por 1 metro e será confeccionado pelas doceiras da região, conhecida como o local do quindim tradicional no ES..

Segundo a idealizadora do doce gigante, Sandra Gomes, quem for ao festival poderá saborear um pedaço do quindim no último dia da festa, quando a tentação será fatiada, por volta das 18h.

ORIGEM DO DOCE É CONTROVERSA: PORTUGUESA OU AFRICANA?

Segundo o site Delícias no Tacho, assim como a baba de moça, o quindim é um doce brasileiro, mas de origem portuguesa. O doce português que teria dado origem ao quindim é o brisa-do-Lis (doce conventual típico da região de Leiria), que leva praticamente os mesmos ingredientes do quindim, sendo que no doce português é utilizada a farinha de amêndoas no lugar do coco.