Maior quindim do mundo será feito em Nova Almeida, na Serra

Depois da polenta, em Venda Nova do Imigrante
, da torta de morango, em Pedra Azul
, do café de Brejetuba
e da moqueca capixaba na panela de barro gigante , em Conceição da Barra
, o Espírito Santo terá também o maior quindim do mundo, em Nova Almeida, na Serra, no 3º Festival de Doces que será realizado entre os dias 7 e 9 de fevereiro
, das 18h às 23h, na Praça dos Pescadores. A entrada será gratuita.
O quindim terá 1 metro de comprimento por 1 metro e será confeccionado pelas doceiras da região, conhecida como o local do quindim tradicional no ES..
Segundo a idealizadora do doce gigante, Sandra Gomes, quem for ao festival poderá saborear um pedaço do quindim no último dia da festa, quando a tentação será fatiada, por volta das 18h.
Segundo o site Delícias no Tacho, assim como a baba de moça, o quindim é um doce brasileiro, mas de origem portuguesa. O doce português que teria dado origem ao quindim é o brisa-do-Lis (doce conventual típico da região de Leiria), que leva praticamente os mesmos ingredientes do quindim, sendo que no doce português é utilizada a farinha de amêndoas no lugar do coco.
No entanto, a origem é polêmica, pois muitos afirmam que o nosso quindim é na verdade um doce africano. Segundo essa tese, os escravos africanos teriam introduzido o coco em substituição à farinha de amêndoas, pouco acessível naquela época,e teriam batizado a nova versão do doce português brisa-do-lis de quindim, nome africano que significa dengo, encanto.