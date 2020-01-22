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Doce tradição

Adiado para fevereiro, festival em Nova Almeida terá quindim gigante

Por conta das chuvas, o 3º Festival de Doces de Nova Almeida foi transferido deste fim de semana para os dias 7,8 e 9 de fevereiro. O quindão será servido no último dia do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 19:06

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 19:06

Quindim é o doce mais tradicional de Nova Almeida, Serra Crédito: Quindim Nova Almeida/Instagram
Os quindins mais famosos do Estado vão brilhar no 3º Festival de Doces de Nova Almeida, Serra. O evento, que aconteceria neste fim de semana, na Praça dos Pescadores, foi adiado por conta das chuvas e será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, das 18h às 23h. Durante a festa, o doce amarelinho, à base de gema de ovos, açúcar e coco, não só estará à venda nos estandes como ganhará uma versão gigante, que será fatiada e distribuída gratuitamente no domingo, dia 9, a partir das 18h. 
O provável maior quindim do mundo terá 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e será produzido com a supervisão da doceira Natália Garcia na loja Tradicional Quindim de Nova Almeida, que acaba de completar 70 anos. Vinte doceiras da região participam do festival, que, além das guloseimas para venda, terá atrações musicais e espaço para o artesanato local. 
Bolo no pote é uma das opções nos estandes Crédito: Secom PMS/Divulgação
Além do quindim (presente em dois estandes), as barraquinhas contarão com bolo gelado (no pote ou em fatias), chup-chup gourmet, cocada, pé-de-moleque, tortas variadas, balas de brigadeiro e de coco, pudim, salada de frutas, brownies (tradicional e no pote), casadinhos, pães de mel e suspiros, entre outros quitutes.
Durante o Festival de Doces de Nova Almeida acontece o concurso musical Canta Serra. Nos dias 7 e 8, a partir das 18h, apresentam-se as 50 atrações selecionadas, sendo 25 em cada noite. No domingo, retornam ao palco as 10 finalistas. O show de encerramento será com Dalzy Salles e banda.
O evento contará com um ponto de arrecadação de doações de água mineral para os moradores de municípios afetados pela chuva na região de Iconha.
  • 3º FESTIVAL DE DOCES DE NOVA ALMEIDA
  • Quando: de sexta a domingo (7 a 9/02), das 18h às 23h
  • Onde: na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra
  • Programação cultural: 
  • Sexta: concurso Canta Serra e show com Dogma MCs, a partir das 18h
  • Sábado: concurso Canta Serra e recital com a atriz Luciana Souza, a partir das 18h
  • Domingo: final do concurso Canta Serra e show de encerramento com Dalzy Salles e banda, a partir das 18h
  • Evento gratuito.
Cocada e pé-de-moleque também estarão no evento Crédito: Secom PMS/Divulgação

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