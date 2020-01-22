Adiado para fevereiro, festival em Nova Almeida terá quindim gigante

Quindim é o doce mais tradicional de Nova Almeida, Serra Crédito: Quindim Nova Almeida/Instagram

Os quindins mais famosos do Estado vão brilhar no 3º Festival de Doces de Nova Almeida, Serra. O evento, que aconteceria neste fim de semana, na Praça dos Pescadores, foi adiado por conta das chuvas e será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, das 18h às 23h. Durante a festa, o doce amarelinho, à base de gema de ovos, açúcar e coco, não só estará à venda nos estandes como ganhará uma versão gigante, que será fatiada e distribuída gratuitamente no domingo, dia 9, a partir das 18h.

Bolo no pote é uma das opções nos estandes Crédito: Secom PMS/Divulgação

Além do quindim (presente em dois estandes), as barraquinhas contarão com bolo gelado (no pote ou em fatias), chup-chup gourmet, cocada, pé-de-moleque, tortas variadas, balas de brigadeiro e de coco, pudim, salada de frutas, brownies (tradicional e no pote), casadinhos, pães de mel e suspiros, entre outros quitutes.

Durante o Festival de Doces de Nova Almeida acontece o concurso musical Canta Serra. Nos dias 7 e 8, a partir das 18h, apresentam-se as 50 atrações selecionadas, sendo 25 em cada noite. No domingo, retornam ao palco as 10 finalistas. O show de encerramento será com Dalzy Salles e banda.

O evento contará com um ponto de arrecadação de doações de água mineral para os moradores de municípios afetados pela chuva na região de Iconha.

3º FESTIVAL DE DOCES DE NOVA ALMEIDA

Quando: de sexta a domingo (7 a 9/02), das 18h às 23h



Onde: na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra

Programação cultural:



Sexta: concurso Canta Serra e show com Dogma MCs, a partir das 18h



concurso Canta Serra e show com Dogma MCs, a partir das 18h Sábado: concurso Canta Serra e recital com a atriz Luciana Souza, a partir das 18h



concurso Canta Serra e recital com a atriz Luciana Souza, a partir das 18h Domingo: final do concurso Canta Serra e show de encerramento com Dalzy Salles e banda, a partir das 18h



final do concurso Canta Serra e show de encerramento com Dalzy Salles e banda, a partir das 18h Evento gratuito.