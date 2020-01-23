Tradicional quindim de Nova Almeida completa 70 anos de história

Vitor Chagas faz parte da terceira geração da família que produz há sete décadas o quindim de Nova Almeida Crédito: Arquivo pessoal

Açúcar, ovo e coco. Esses três ingredientes simples ganham uma dose extra de amor e dedicação todos os dias para dar forma ao doce que já se tornou símbolo de Nova Almeida, balneário da Serra, na Grande Vitória. É difícil encontrar uma pessoa na região que não tenha provado ou ouvido falar da fama do "Tradicional Quindim de Nova Almeida".

O sucesso é facilmente explicado. Já na terceira geração da família Chagas, o quitute completa, neste ano, sete décadas de doces servidos desde a primeira fornada, ainda em 1950. Neto do pioneiro do quindim de Nova Almeida, é Vitor Garcia Chagas quem toca atualmente o negócio e coloca a mão na massa ao lado da esposa, Jéssica, e da mãe, Natália.

Mantendo a tradição de setenta anos de produção, Vitor explicou como o quindim surgiu na região. "Já tem bastante tempo e começou com o meu avô Teobaldo Francisco. Era ainda feito numa pequena padaria, que foi a primeira de Nova Almeida. Depois passou para o meu tio, que ficou à frente por muitos anos. Posteriormente meu pai (Jorge) assumiu, porém, ele se aposentou há uns cinco anos, e agora estamos eu, minha mãe e minha esposa".

Tradicional quindim de Nova Almeida completa 70 anos

Discussões à parte sobre a origem do quindim - sites especializados em gastronomia apontam que o doce é brasileiro, mas adaptado da receita portuguesa do brisa-do-lis, Vitor garante que o doce feito pela família tem receita própria e, por isso, é tão procurado.

"Ouço dizer que o quindim tem ligação com Portugal, só que minha família não tem laços com o país. Na nossa receita vão só os componentes básicos e acredito que a diferença se dá pelo fato de usarmos sempre coco fresco, ralado por nós, e produtos de muita qualidade. Temos muito cuidado no preparo, na hora de assar, tiramos a membrana do ovo para não deixar gosto. É trabalhoso fazer, mas temos esse trabalho para que quem coma perceba a textura e o sabor do coco", detalhou.

PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA

Para atender à demanda quase ininterrupta pelo quindim, ainda mais no verão, quando Nova Almeida e a região ficam lotadas de turistas, o ponto comercial da família fica aberto durante os sete dias da semana.

"Nessa época do ano comercializamos entre 400 e 500 quindins por dia. No verão, pegamos dez caixas de ovos por semana e cada uma tem 360, ou seja, são 3.600 utilizados semanalmente na receita, fora os outros ingredientes. Sempre que chega nesta época temos que aumentar a produção, pois temos clientes de gerações. Fazemos várias fornadas diárias. Os pais vinham aqui, depois os filhos e agora os netos comem nosso quindim. O pessoal de Minas Gerais aprecia bastante" Vitor Chagas - Empresário

AO GOSTO DO CLIENTE

Mesmo em um local de circulação intensa de pessoas de diferentes cidades e regiões, a família consegue suprir em quantidade e qualidade. Ao preço de R$ 5 reais a unidade, o cliente pode optar por comer no local ou levar para casa.

No verão, é possível comprar o quindim de Nova Almeida de segunda à segunda Crédito: Arquivo pessoal

"Temos embalagens de viagem para um, dois ou quantos quiser. Até quantidades maiores conseguimos suprir. Para nós, é muito gratificante receber esse carinho e saber que gostam do que fazemos. É o que nos motiva a prosseguir. Ainda não tenho filhos, mas quero sim continuar com essa tradição na família", complementou Vitor, que tem 31 anos.

Com o quindim como carro-chefe e dando nome ao estabelecimento da família, o local ainda oferece outros doces como brigadeiro, cocada, suspiro e também pratos salgados como empadas de frango e camarão. Para quem quiser desfrutar desse doce amarelinho e saboroso, a loja fica na Rua Capitão Bley, número 920, atrás do campo de futebol do centro do balneário.

"QUINDÃO"

No dia 9 de fevereiro, a família irá preparar um quindim gigante, com cerca de um metro de diâmetro e pleiteará o título de maior já feito no mundo. O "quindão" será exposto no 3º Festival de Doces de Nova Almeida , que acontece de 7 a 9 de fevereiro, na Praça dos Pescadores. A expectativa é que o exemplar seja cortado no último dia e será uma das atrações do evento. As fatias serão distribuídas gratuitamente ao público presente.