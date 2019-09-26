Marcos e Belutti agitam festa no ES com maior coagem de café do mundo

Brejetuba promete fazer nesta sexta-feira (27) a maior coagem de café do mundo pela sétima vez. A bebida será servida ao público durante o Festival do Maior Café do Mundo, que traz na programação, atrações musicais, como a dupla Marcos e Belutti. Reconhecido como a "Capital Estadual do Café Arábica", o município serrano depromete fazer nesta sexta-feira (27) a maior coagem dedo mundo pela sétima vez. A bebida será servida ao público durante o Festival do Maior Café do Mundo, que traz na programação, atrações musicais, como a dupla Marcos e Belutti.

O público presente terá o prazer de provar o café a partir das 19h desta sexta-feira. Segundo a organização do evento, serão 8.260 litros de café, uma quantidade suficiente para servir todos os participantes da festa. Para o preparo na xícara gigante serão usados: 500 quilos de pó de café arábica especial, um caminhão de água quente, colocada em um coador de tecido gigante, medindo 2,5 metros.

A FESTA

O Festival do Maior Café do Mundo e a 7ª Coagem do Maior Café do Mundo acontecerá começa nesta sexta e vai até o domingo (29) no Centro de Eventos “Cafezão”, Brejetuba. No primeiro dia, o destaque será o show de Alemão do Forró, com entrada franca.

No sábado, a atração principal é a dupla Marcos e Belutti. Os ingressos para este dia custam R$ 40 (segundo lote) mais 1 quilo de alimento. No domingo, a entrada no evento volta a ser gratuita. Confira abaixo a programação da festa.

Sexta (27)

17h – Desfile de picapes antigas saindo da prefeitura em direção ao Cafezão

19h – Coagem do maior café do mundo

21h – Rodeio Cia Tony Nascimento

00h – Alemão do forró

01h30 – Raiane e Mateus

Entrada Franca

Sábado (28)

20h - Rodeio Cia Tony Nascimento

23h – show Marcos e Belluti

01h – Show Alencacio Shuenk

Entrada – 1° lote R$ 25,00 + 1kg de alimento

2° lote – R$ 40,00 + 1kg de alimento

Domingo (29)

12h – Almoço típico e show com Fúria do Forró

15h – show Preguinho

17h – Rodeio Cia Tony Nascimento

19h – Show com Carlito e Baduy