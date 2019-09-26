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Festa

Marcos e Belutti agitam festa no ES com maior coagem de café do mundo

Mais de 8 mil litros de café arábica serão servidos na festa que ainda terá Alemão do Forró

Publicado em 

26 set 2019 às 14:10

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 14:10

Reconhecido como a "Capital Estadual do Café Arábica", o município serrano de Brejetuba promete fazer nesta sexta-feira (27) a maior coagem de café do mundo pela sétima vez. A bebida será servida ao público durante o Festival do Maior Café do Mundo, que traz na programação, atrações musicais, como a dupla Marcos e Belutti.
O público presente terá o prazer de provar o café a partir das 19h desta sexta-feira. Segundo a organização do evento, serão 8.260 litros de café, uma quantidade suficiente para servir todos os participantes da festa. Para o preparo na xícara gigante serão usados: 500 quilos de pó de café arábica especial, um caminhão de água quente, colocada em um coador de tecido gigante, medindo 2,5 metros.
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A FESTA
O Festival do Maior Café do Mundo e a 7ª Coagem do Maior Café do Mundo acontecerá começa nesta sexta e vai até o domingo (29) no Centro de Eventos “Cafezão”, Brejetuba. No primeiro dia, o destaque será o show de Alemão do Forró, com entrada franca.
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No sábado, a atração principal é a dupla Marcos e Belutti. Os ingressos para este dia custam R$ 40 (segundo lote) mais 1 quilo de alimento. No domingo, a entrada no evento volta a ser gratuita. Confira abaixo a programação da festa.
Sexta (27)
17h – Desfile de picapes antigas saindo da prefeitura em direção ao Cafezão
19h – Coagem do maior café do mundo
21h – Rodeio Cia Tony Nascimento
00h – Alemão do forró
01h30 – Raiane e Mateus
Entrada Franca
Sábado (28)
20h - Rodeio Cia Tony Nascimento
23h – show Marcos e Belluti
01h – Show Alencacio Shuenk
Entrada – 1° lote R$ 25,00 + 1kg de alimento
2° lote – R$ 40,00 + 1kg de alimento
Domingo (29)
12h – Almoço típico e show com Fúria do Forró
15h – show Preguinho
17h – Rodeio Cia Tony Nascimento
19h – Show com Carlito e Baduy
Entrada Franca

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