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  • Mãe nega romance de Gizelly com Marcela no "BBB 20": "Ama como amiga"
Pedro Permuy

Mãe nega romance de Gizelly com Marcela no "BBB 20": "Ama como amiga"

Capixaba disse que amava a sister Marcela e o público logo começou a torcer por um romance entre as duas. Para a mãe da advogada, não passa de amizade. "Eu conheço a minha filha"

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:17

Públicado em 

07 fev 2020 às 11:17
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Crédito: Rede Globo/ Reprodução
Desde a tarde de quinta-feira (6), a web, que não perdoa nada, está um burburinho só comentando o que a capixaba Gizelly Bicalho quis dizer exatamente sobre sua relação com a sister Marcela na casa do "BBB 20".
A advogada criminalista de Vitória disse que amava a colega de confinamento e os internautas logo começaram a "shippar" o casal ("shippar", para quem não sabe, é torcer para que as duas pessoas fiquem juntas, nesse caso).
"Eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo: ‘meu Deus, quero falar eu te amo para ela, mas vai achar que sou louca. Mas já amo faz um tempo, acho que estou apaixonada”, comentou.
A coluna, que não dorme no ponto, decidiu logo ir atrás de Márcia Machado, que é mãe de Gizelly, para entender um pouco melhor o que essa declaração pode representar. "Gizelly ama como amiga, porque ela ama as pesssoas. Principalmente as amigas! Aquilo ali as pessoas estão levando para um outro lado que não existe, o que existe é amizade", disse.
Irmã de Marcela, Mariane Mc Gowan em entrevista ao jornal Extra também entendeu a atitude de Gizelly como a mãe da capixaba interpretou a fala. "Marcela e Gizelly são boas amigas. Acho que não vai acontecer nada. Mas também, se acontecer, a gente apoiaria. Afinal, não existe problema algum nisso", disse, em bate-papo à publicação. 
Márcia ainda afirmou: "Eu me lembro de outra edição do 'BBB' em que na web circulava boato de filha que beijava o pai. Então, assim, na internet as coisas tomam uma proporção que às vezes não é verdade. Eu conheço a minha filha".
Além de comentar sobre os rumores, Márcia também avalia que o saldo da advogada é positivo e que a família está feliz com a conduta dela até o momento dentro da casa mais vigiada do Brasil.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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