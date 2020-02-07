Mãe nega romance de Gizelly com Marcela no "BBB 20": "Ama como amiga"

Crédito: Rede Globo/ Reprodução

Desde a tarde de quinta-feira (6), a web, que não perdoa nada, está um burburinho só comentando o que a capixaba Gizelly Bicalho quis dizer exatamente sobre sua relação com a sister Marcela na casa do " BBB 20 ".

A advogada criminalista de Vitória disse que amava a colega de confinamento e os internautas logo começaram a "shippar" o casal ("shippar", para quem não sabe, é torcer para que as duas pessoas fiquem juntas, nesse caso).

"Eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo: ‘meu Deus, quero falar eu te amo para ela, mas vai achar que sou louca. Mas já amo faz um tempo, acho que estou apaixonada”, comentou.

A coluna, que não dorme no ponto, decidiu logo ir atrás de Márcia Machado , que é mãe de Gizelly, para entender um pouco melhor o que essa declaração pode representar. "Gizelly ama como amiga, porque ela ama as pesssoas. Principalmente as amigas! Aquilo ali as pessoas estão levando para um outro lado que não existe, o que existe é amizade", disse.

Irmã de Marcela, Mariane Mc Gowan em entrevista ao jornal Extra também entendeu a atitude de Gizelly como a mãe da capixaba interpretou a fala. "Marcela e Gizelly são boas amigas. Acho que não vai acontecer nada. Mas também, se acontecer, a gente apoiaria. Afinal, não existe problema algum nisso", disse, em bate-papo à publicação.

Márcia ainda afirmou: "Eu me lembro de outra edição do 'BBB' em que na web circulava boato de filha que beijava o pai. Então, assim, na internet as coisas tomam uma proporção que às vezes não é verdade. Eu conheço a minha filha".