Ator capixaba faz “Malhação” e estrela série "Filhas de Eva" na Globo

Diogo Vasconcelos, de 19 anos, só vai se formar oficialmente como ator daqui a aproximadamente um ano e meio. Mas o jovem já está nos trilhos da Globo
desde o início deste ano.
Ele fez algumas aparições em "Malhação
" na temporada que está no ar e é cotado para novos trabalhos dentro da emissora, como "Filhas de Eva", série que estreia neste ano, ainda sem data divulgada. Neste trabalho, estão escaladas grandes nomes na TV, como Giovanna Antonelli
, Renata Sorrah
e Vanessa Giácomo
.
"Estou morando no Rio também há um mês. Logo que vim para estudar consegui a oportunidade e comecei a trabalhar. Apesar da distância, a família está orgulhosa. Me ver crescer é muito gratificante", diz ele, em bate-papo com a coluna.
Assim que mudou o CEP para a Cidade Maravilhosa, Diogo foi chamado para fazer um teste para ser figurante no folheteen "Malhação".