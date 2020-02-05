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Pedro Permuy

Ator capixaba faz “Malhação” e estrela série "Filhas de Eva" na Globo

Modelo e estudante de Artes Cênicas, Diogo Vasconcelos, de 19 anos, está morando no Rio de Janeiro há cerca de um mês

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 12:20

Públicado em 

05 fev 2020 às 12:20
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ator capixaba Diogo Vasconcelos Crédito: Arquivo pessoal
Diogo Vasconcelos, de 19 anos, só vai se formar oficialmente como ator daqui a aproximadamente um ano e meio. Mas o jovem já está nos trilhos da Globo desde o início deste ano.
Ele fez algumas aparições em "Malhação" na temporada que está no ar e é cotado para novos trabalhos dentro da emissora, como "Filhas de Eva", série que estreia neste ano, ainda sem data divulgada. Neste trabalho, estão escaladas grandes nomes na TV, como Giovanna AntonelliRenata Sorrah e Vanessa Giácomo.
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Olha o BB alí ♥️❣️ #malhacaotodaformadeamar #malhacao

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"Estou morando no Rio também há um mês. Logo que vim para estudar consegui a oportunidade e comecei a trabalhar. Apesar da distância, a família está orgulhosa. Me ver crescer é muito gratificante", diz ele, em bate-papo com a coluna.
"A experiência está sendo maravilhosa. Estou conhecendo muita gente, o que é ótimo para o meu estudo e estou realizando vários sonhos"
Diogo Vasconcelos -  
Assim que mudou o CEP para a Cidade Maravilhosa, Diogo foi chamado para fazer um teste para ser figurante no folheteen "Malhação".

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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