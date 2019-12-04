Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Lula nomeou juristas negros e Estado pequeno para cortes federais
Escolhas

Lula nomeou juristas negros e Estado pequeno para cortes federais

De nada adiantaria escolher negros, mulheres, juristas de Estados pequenos se esses juristas tiverem o pensamento cristalizado, conservador, sem abertura para dar rumos novos à fala dos tribunais

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

04 dez 2019 às 04:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

O ex-presidente Lula, em discurso na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Fernando Madeira - 04/12/2017
É inacreditável que somente sob a Presidência de Lula um negro tenha sido indicado para o Superior Tribunal de Justiça. Nunca faltaram brilhantíssimos juristas negros, credenciados para ocupar cadeira nos altos tribunais da República.
Só a discriminação racial permitiu que as altas cortes de Justiça deste país branco, negro, miscigenado, fossem exclusivamente, Cortes de brancos.
Foi também Lula que escolheu advogado de pequeno Estado para corte federal. O ato de Justiça contemplou o Estado de Sergipe.

Veja Também

Nos gramados ou nos fóruns, todo juiz corre o perigo de ser apedrejado

As cidades não devem ficar alheias às injustiças estruturais da humanidade

Há um imperialismo interno, que devemos tratar com delicadeza, fraternidade e respeito, mas que não pode deixar de merecer nossa observação crítica.
Trata-se de uma ideia consciente ou inconsciente que “carimba” com o selo da autoridade tudo que é produzido pela inteligência dos maiores Estados brasileiros, relegando a segundo plano os Estados menores.

Veja Também

Pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas

Os negros na política do Espírito Santo. Aliás, que negros? Onde?!?

Não se pode aceitar a autoridade que decorre do poder econômico, do poder político ou de qualquer outra espécie de poder.
Todos os Estados da Federação podem comparecer com seu quinhão de oferta, no campo das ideias.

Veja Também

Diálogo sadio não é importante só na religião, mas também na política

Lula não é menos culto por entender a alma e o sofrimento do povo

Universidades que se espalham pelo território nacional podem todas trazer sua contribuição para a reflexão coletiva. Jornais publicados nos mais diversos espaços do Brasil devem ser lidos fora das regiões onde circulam, hoje inclusive com o auxílio da internet. Livros que vêm à luz aqui e ali, alguns com a chancela de editoras locais ou regionais, merecem circular amplamente.
A jurisprudência dos tribunais e as decisões de primeiro grau, venham de onde vierem, devem ser alvo de atenciosa pesquisa.

Veja Também

Relator vota por aumentar para 17 anos a pena de Lula no caso do sítio

Esse alargamento da compreensão de que o saber, o estudo, a criatividade, no campo do Direito e noutras áreas, alcança o país inteiro, de norte a sul, só poderá enriquecer o cabedal de nosso patrimônio cultural e contribuir para o fortalecimento da federação e da nacionalidade brasileira.
É indispensável que as escolhas que se destinem a compensar os esquecidos sejam escolhas criteriosas. Obviamente, de nada adiantaria escolher negros, mulheres, juristas de Estados pequenos se esses juristas tiverem o pensamento cristalizado, conservador, sem abertura para dar rumos novos à fala dos tribunais.
O dr. Carlos Augusto Ayres Freitas de Britto, o jurista sergipano escolhido, foi meu companheiro de mesa, na Conferência Nacional dos Advogados, que se reuniu em Salvador, em novembro de 2002. A essa conferência Lula compareceu, já eleito presidente.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Justiça Luiz Inácio Lula da Silva Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados