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Estudo do IBGE

Pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas

Estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgado nesta quarta-feira (13) pelo IBGE, aponta que, em 2018, 50,3% dos estudantes inscritos em instituições de ensino superior do país eram negros (pretos ou pardos)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 19:12

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 19:12

Negros são maioria nas universidades públicas do país pela primeira vez, em 2018 Crédito: Arquivo
Pela primeira vez, os estudantes negros (pretos ou pardos) passaram em 2018 a ser maioria dos inscritos nas instituições de ensino superior da rede pública do País  50,3%. O dado consta do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A marca foi atingida a despeito das menores taxas de conclusão do ensino médio e de ingresso no ensino superior registradas entre negros. "Aumentou a autodeclaração de pretos ou pardos entre jovens", justificou Luanda Botelho, analista da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE.
Entretanto, os negros seguiam sub-representados no ensino superior público, porque são maioria na população (55,9%). A informação respalda a existência das medidas que ampliam e democratizam o acesso à rede pública de ensino superior, observou o IBGE.
O instituto menciona a institucionalização do sistema de cotas na rede pública, que reserva vagas a candidatos de alguns grupos populacionais, entre outras medidas adotadas a partir dos anos 2000 com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior.

REDE PRIVADA

Os pretos e pardos ainda permaneceram minoria nos cursos de ensino superior na rede privada de ensino em 2018. Eram 46,6% do total.

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