Lelo detona: “Casagrande é assombrado pelo fantasma de Hartung”

Isso não é novo, mas desta vez está muito intenso. Houve presença do governo neste processo o tempo todo. Mas, neste momento, o que mais me chamou atenção foi a presença do governador. De quinta-feira [13] para cá, o grande movimento se deu via Secretaria de Governo, mas houve também a presença muito forte do governador, segundo registro de prefeitos: “Olha, o governador me ligou dizendo 'não vá' e, se for, vote na chapa de Marcelino”. Na sexta-feira, o governador, pessoalmente, chamou um delegado do MDB no Palácio Anchieta para pedir voto pro Marcelino. Isso no dia em que a população estava sofrendo com bandido na rua, e ele pedindo voto pra partido. É o avesso do avesso do avesso! E o pior é que o discurso o tempo todo é o fantasma do Paulo Hartung. É impressionante! Um ano de governo, e o governador ainda tem o Paulo Hartung na cabeça como se fosse uma ameaça permanente a ele. O Paulo Hartung desencarnou da política capixaba, mas parece que continua sendo o tempo todo um fantasma para ele. É impressionante como esse fantasma fez com que o governador recebesse delegado do MDB no dia em que a população sofria com ataques. O Paulo desencarnou da política do Estado, mas o Renato não desencarnou do Paulo. Eu não sei se isso é paixão ou se é temor. Virou assombração. Ele deve ir dormir pensando no Paulo.