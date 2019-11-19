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Inovação

Laboratório no ES vai desenvolver soluções para o setor siderúrgico

ArcelorMittal Tubarão vai lançar programa de inovação digital e inaugurar espaço na Serra no próximo dia 28

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

19 nov 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da planta siderúrgica da ArcelorMittal Tubarão, na Serra Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação
ArcelorMittal Tubarão vai passar a ter um novo laboratório que irá desenvolver projetos e soluções para suas atividades e operações da unidade capixaba, na Serra, bem como para outras plantas da companhia, como de Vega, em Santa Catarina,  e Contagem, em Minas Gerais. 
A ideia é que o espaço integre empregados, parceiros e startups ao ecossistema digital, a partir de desafios que vão ser lançados pela ArcelorMittal. Assim, poderão vir a ser criados ou aperfeiçoados produtos e/ou processos que vão auxiliar no dia a dia do negócio. Esse tipo de iniciativa adotada por empresas, em geral, representa ganhos como de custos, produtividade e segurança. 
A novidade será apresentada nos próximos dias, com o lançamento, no dia 28, do programa de inovação digital iNO.VC que, segundo a companhia, visa encontrar parcerias para soluções mais eficientes na cadeia de valor e de produção no segmento de aços planos do grupo no Brasil.
A proposta é que o programa e o laboratório funcionem como plataforma colaborativa, capaz de conectar o segmento de aços planos às redes de universidades e startups.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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