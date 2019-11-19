Laboratório no ES vai desenvolver soluções para o setor siderúrgico

A ArcelorMittal Tubarão vai passar a ter um novo laboratório que irá desenvolver projetos e soluções para suas atividades e operações da unidade capixaba, na Serra, bem como para outras plantas da companhia, como de Vega, em Santa Catarina, e Contagem, em Minas Gerais.
A ideia é que o espaço integre empregados, parceiros e startups ao ecossistema digital, a partir de desafios que vão ser lançados pela ArcelorMittal. Assim, poderão vir a ser criados ou aperfeiçoados produtos e/ou processos que vão auxiliar no dia a dia do negócio. Esse tipo de iniciativa adotada por empresas, em geral, representa ganhos como de custos, produtividade e segurança.
A novidade será apresentada nos próximos dias, com o lançamento, no dia 28, do programa de inovação digital iNO.VC que, segundo a companhia, visa encontrar parcerias para soluções mais eficientes na cadeia de valor e de produção no segmento de aços planos do grupo no Brasil.
A proposta é que o programa e o laboratório funcionem como plataforma colaborativa, capaz de conectar o segmento de aços planos às redes de universidades e startups.