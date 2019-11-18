Kleber Andrade será entregue totalmente pronto até junho de 2020

"Nós vamos ter obras no estádio até a metade de 2020. Temos que fazer o revestimento do piso de algumas áreas que ainda estão no contrapiso, como as rampas de acesso. Também temos que instalar as escadas rolantes e os elevadores. Vamos retirar todas as cadeiras para fazer o piso e terminar de fixar os separadores. Agora, com o fim do Mundial, vamos ligar a energia solar, que só falta ser homologada pela Escelsa. Esse é o momento da parte mais braçal, que demora mais, mas que não aparece muito", afirmou o secretário de esportes Júnior Abreu.