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Kleber Andrade será entregue totalmente pronto até junho de 2020

O Kleber Andrade foi comprado pelo governo do Estado em 2008 por R$ 6 milhões. O primeiro valor estipulado para as obras foi de R$ 70 milhões, mas o estádio será entregue após o custo de R$ 195 milhões, quase o triplo do investimento esperado.

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

18 nov 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Finalmente o Kleber Andrade ganhou um prazo para ter todas as suas obras finalizadas. Oficialmente reinaugurado no dia 27 de dezembro de 2014, no apagar das luzes do primeiro Governo Casagrande, o estádio nunca esteve completo. Como Cariacica foi escolhida uma das cidades-sedes da Copa do Mundo Sub-17, o Klebão teve seu cronograma de ajustes pontuais acelerado para que pudesse atender ao evento Fifa. Após o torneio, que se encerrou neste domingo (17), com o título da seleção brasileira em Brasília, a principal praça esportiva do Estado vai passar por sua última reforma e será entregue definitivamente pronta aos capixabas até junho de 2020.   
"Nós vamos ter obras no estádio  até a metade de 2020. Temos que fazer o revestimento do piso de algumas áreas que ainda estão no contrapiso, como as rampas de acesso. Também temos que instalar as escadas rolantes e os elevadores. Vamos retirar todas as cadeiras para fazer o piso e terminar de fixar os separadores. Agora, com o fim do Mundial, vamos ligar a energia solar, que só falta ser homologada pela Escelsa. Esse é o momento da parte mais braçal, que demora mais, mas que não aparece muito", afirmou o secretário de esportes Júnior Abreu.  

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O Kleber Andrade foi comprado pelo governo do Estado em 2008 por R$ 6 milhões. O primeiro valor estipulado para as obras foi de R$ 70 milhões, mas o estádio será entregue após um custo de R$ 195 milhões, quase o triplo do investimento esperado. É fato que desde sua inauguração até os dias atuais, o Klebão já recebeu dezenas de partidas. Já passaram pelo seu gramado jogos de competições nacionais e internacionais, com sucesso de público na grande maioria das vezes. Fora do âmbito esportivo, o Kleber Andrade também recebeu o show de ninguém menos que o ex-Beatles Paul McCartney. Eventos que movimentaram a economia do Espírito Santo. 
Entretanto é importante destacar que as contas não fecham. Longe de conseguir ser autossuficiente, o Kleber Andrade é uma verdadeira fábrica de prejuízos para o governo do Estado, que é responsável pelo alto custo da manutenção. Tanto é que recentemente, a Secretaria de Esportes tem se movimentado para desenvolver novas formas do estádio produzir retorno financeiro. O governador Renato Casagrande também já deixou bem claro que entregar a praça esportiva à iniciativa privada é uma opção.

Histórico das obras do Kleber Andrade 

  • Aquisição do Estádio: Em 2008, o Kleber Andrade foi comprado pelo Governo do Estado no valor de R$ 6 milhões. 
  • Reforma e ampliação: As obras foram iniciadas em março de 2010.  
  • Valor inicial estipulado para a obra: R$ 70 milhões 
  •  Primeiro prazo para entrega do estádio finalizado: Março de 2012  
  • Justificativa para o atraso: Greves de trabalhadores, e em 2012, ainda ocorreu uma troca de empresas responsáveis por tocar a obra.  
  • Reinauguração do estádio: O Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado em 27/12/2014, no apagar das luzes do Governo Casagrande. 
  • Valor parcial da obra: R$ 180 milhões na data da reinauguração. 
  • Novo investimento para reparos: Em abril de 2019, o governo anunciou investir mais R$ 15 milhões para reformas necessárias  
  • Valor final das obras: R$ 195 milhões 
  • Previsão para o estádio estar completo: Junho de 2020

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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