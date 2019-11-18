Kleber Andrade será entregue totalmente pronto até junho de 2020

Finalmente o Kleber Andrade ganhou um prazo para ter todas as suas obras finalizadas. Oficialmente reinaugurado no dia 27 de dezembro de 2014, no apagar das luzes do primeiro Governo Casagrande, o estádio nunca esteve completo. Como Cariacica foi escolhida uma das cidades-sedes da Copa do Mundo Sub-17, o Klebão teve seu cronograma de ajustes pontuais acelerado para que pudesse atender ao evento Fifa
. Após o torneio, que se encerrou neste domingo (17), com o título da seleção brasileira em Brasília, a principal praça esportiva do Estado vai passar por sua última reforma e será entregue definitivamente pronta aos capixabas até junho de 2020.
"Nós vamos ter obras no estádio até a metade de 2020. Temos que fazer o revestimento do piso de algumas áreas que ainda estão no contrapiso, como as rampas de acesso. Também temos que instalar as escadas rolantes e os elevadores. Vamos retirar todas as cadeiras para fazer o piso e terminar de fixar os separadores. Agora, com o fim do Mundial, vamos ligar a energia solar, que só falta ser homologada pela Escelsa. Esse é o momento da parte mais braçal, que demora mais, mas que não aparece muito", afirmou o secretário de esportes Júnior Abreu.
O Kleber Andrade foi comprado pelo governo do Estado em 2008 por R$ 6 milhões. O primeiro valor estipulado para as obras foi de R$ 70 milhões, mas o estádio será entregue após um custo de R$ 195 milhões, quase o triplo do investimento esperado. É fato que desde sua inauguração até os dias atuais, o Klebão já recebeu dezenas de partidas. Já passaram pelo seu gramado jogos de competições nacionais e internacionais, com sucesso de público na grande maioria das vezes. Fora do âmbito esportivo, o Kleber Andrade também recebeu o show de ninguém menos que o ex-Beatles Paul McCartney. Eventos que movimentaram a economia do Espírito Santo.