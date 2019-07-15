Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Governo aberto a conceder gestão do Kleber Andrade à iniciativa privada

O governador Renato Casagrande afirmou que qualquer empresa pode fazer uma proposta de gestão para análise
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:16

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:16

O estádio Kleber Andrade, enfim, vai ser concluído. Na manhã desta segunda-feira (15), aconteceu a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para obras na principal praça esportiva do Espírito Santo. Para receber melhor o torcedor capixaba, o estádio vai receber melhorias pontuais. Com esse mesmo objetivo, o governador Renato Casagrande também deixou claro que a concessão do estádio à iniciativa privada está em pauta. 
Gestão do Kleber Andrade à iniciativa privada é uma opção para o governo
Estádio Kleber Andrade ainda em reforma durante o Mundial Sub-17
O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber obras complementares Crédito: Ricardo Medeiros
Não precisa de lançar o edital neste momento. No nosso portal Parcerias ES, qualquer empresa pode fazer uma proposta de gestão. Nós vamos analisar essa proposta e se ela for viável, nós publicamos o edital. O primeiro passo é a manifestação de interesse da empresa
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
 
Participaram da solenidade, além de Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, o prefeito de Cariacica, Juninho, e secretários de Estado. O prefeito da cidade destacou que as reformas no estádio podem incentivar a vinda também de grandes shows para o município.
"O Espírito Santo se encontra na região Sudeste com vários eventos acontecendo em termos de música que a gente sabe que se o estádio estiver finalizado, teremos esses eventos acontecendo aqui também", acrescentou.
Obras pontuais
As obras, que devem começar nos próximos dias, vão contemplar quatro escadas rolantes e quatro elevadores, no acesso do gramado aos vestiários,  conclusão dos banheiros superiores; o acabamento do piso das escadas de emergência, das arquibancadas e das rampas de acesso; instalação de grama sintética ao redor do campo; construção de escadas de emergência no palco; além da fixação de guarda corpo nas arquibancadas e escadas de emergência.   
Especial: Kleber Andrade é uma fábrica de prejuízos aos cofres do ES
Nem tudo, no entanto, ficará pronto até o início da Copa do Mundo Sub-17, em outubro. O Kleber Andrade vai receber 16 jogos da competição internacional. A prioridade para o início do mundial será a reforma dos banheiros, aplicação de grama sintética e a fixação dos guarda corpos. O valor total das intervenções será de R$ 8,6 milhões. A empresa que venceu a licitação para tocar as obras é a Deck Construtora e Incorporadora. O prazo para execução é de 450 dias.
O governador ainda anunciou a aquisição de placar eletrônico e de um sistema de videomonitoramento, que serão comprados em editais a serem lançados nos próximos dias. A expectativa de Casagrande é que o placar seja instalado até o início da Copa do Mundo Sub-17.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica cbn vitoria Esportes Estádio Kleber Andrade Futebol reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados