"Irmã Dulce inspirou muitos na prática do bem", comenta leitor

A segunda temporada do programa "Somos Capixabas", na TV Gazeta; a canonização de Irmã Dulce e dois projetos de lei que tramitam nos legislativos do Espírito Santo estiveram entre os assuntos mais debatidos por nossos leitores nesta semana. Entre as legislações em foco está a que prevê a proibição de copos plásticos em bares e restaurantes, noticiada em primeira mão na coluna Leonel Ximenes. Confira os comentários: