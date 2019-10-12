"Irmã Dulce inspirou muitos na prática do bem", comenta leitor

A segunda temporada do programa "Somos Capixabas", na TV Gazeta; a canonização de Irmã Dulce e dois projetos de lei que tramitam nos legislativos do Espírito Santo estiveram entre os assuntos mais debatidos por nossos leitores nesta semana. Entre as legislações em foco está a que prevê a proibição de copos plásticos em bares e restaurantes, noticiada em primeira mão na coluna Leonel Ximenes. Confira os comentários:
CANONIZAÇÃO [Sobre a proclamação de Irmã Dulce como santa pelo Vaticano] - Irmã Dulce inspirou muitos na prática do bem. Ela costumava dizer que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Sim! É verdade! Ela merece ser lembrada. Seus exemplos dizem mais do que muitas palavras. Gratidão! (William Tavares)
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POMBOS - A Câmara de Vitória quer proibir pessoas de darem comida aos pombos, alegando que os mesmos transmitem doenças. Eles deveriam fazer uma lei para também proibir de darem comida ao ser humano, porque ele transmite também doenças.. Essa lei é inútil. Até nisso o Estado quer se meter. Com a palavra a sociedade protetora dos animais. (Carlos Carvalho Loureiro)
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TELEVISÃO [Sobre estreia da 2ª temporada da série “Somos Capixabas”, na TV Gazeta] - Ótima iniciativa, divulgando nossa amada terra espírito-santense. Temos atrações turísticas para todos os gostos, como balneários para quem gosta de sol e praia, Domingos Martins para quem curte um friozinho, Convento da Penha e Santuário Basílica de Santo Antônio para os religiosos, Centro Histórico da Capital, variadas belezas naturais no interior, gastronomia, como a moqueca e a torta capixabas, bandas de congo com a característica casaca, nossas panelas de barro e as festividades populares, como a Festa das Paneleiras, que está sendo realizada neste final de semana em Goiabeiras. Pego ponga na feliz iniciativa da TV Gazeta e declaro: “Iá, tenho orgulho de ser capixaba”. (Aldo José Barroca)
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ACIDENTE [Sobre a morte de professor em Vila Velha, atingido por bobina de aço que se desprendeu de carreta] - O retrato da violência no trânsito é exatamente a falta de punição. Hoje uma vida é trocada muitas das vezes por cestas básicas ou fianças, como se a vida fossem mercadoria. (Joilton Rodrigues Paixão)
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MEIO AMBIENTE [Sobre projeto de lei que proíbe copos plásticos em bares e restaurantes do Espírito Santo] - Precisamos de materiais biodegradáveis. Já era para ser proibido há muito tempo, é muito lixo nas ruas, nas praias e no mar. O Espírito Santo está ficando muito feio, tanto pelo uso indevido de descartáveis quanto pela falta de educação ambiental. (Angel Ronqueti)
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MEIO AMBIENTE 2 - Em parte é até válido. A questão é que os fabricantes no Brasil se aproveitam dessa obrigatoriedade para encarecer o preço desses copos e sacolas biodegradáveis e esse custo é repassado para o consumidor. (André Bastos)
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LULA - E o ex-presidente Lula, lá de seus alto-falantes autorizados pelo sistema, nega-se a utilizar o direito ao regime semiaberto, usar tornozeleiras e deixar, sujeito a essas condições, a sua cela privilegiada na Polícia Federal; e mais, tem alardeado que só deixará a prisão quando totalmente absolvido das acusações e das penas que lhe foram imputadas. E assim continua no pódio das atenções nacionais, sem nenhuma dúvida, o maior marqueteiro político do planeta Terra. (Roberto Pimentel)