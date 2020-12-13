Inverno 2020: o que vai bombar na próxima temporada

Myrian Echer, Claudia Scarton e Valentina Scarton Crédito: Monica Zorzanelli

O verão segue ditando sua moda nas ruas, mas as vitrines e araras começam a dar sinais da próxima estação. E como já exibido nas semanas de moda como a SPFW, as mangas bufantes, babados, transparências e bloco de cores estão entre as tendências da próxima temporada outono/inverno.

Bia Menezes, Renata Castro e Laura Capri Crédito: Mônica Zorzanelli

A empresária Claudia Scarton deu o pontapé inicial à temporada de lançamentos e recebeu nesta semana para um prewiew de inverno 2020 com direito a um bate-papo com a médica Myrian Echer, com o tema "Silenciando a mente para reduzir o estresse".

Rachel Paiva. Tania Biccas, Regina Tommasi e Regina Silvares Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Clark e Andressa Allen Crédito: Mônica Zorzanelli

Myrian Echer, Andrea Pessanha e Marcela Raizer Crédito: Mônica Zorzanelli

Juliana Magalhães e Mariella Gottardi Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Vervloet e Renata Zampier Crédito: Mônica Zorzanelli

BOAS PRÁTICAS EM ONCOLOGIA

Vem aí o II Congresso de Oncologia da Afecc-Hospital Santa Rita. No período de 26 a 28 de março, renomados médicos e profissionais que atuam na área da oncologia no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais estarão reunidos, no Centro de Convenções de Vitória, para debaterem os avanços no tratamento médico hospitalar, a atualização a respeito da abordagem e da assistência interdisciplinar prestada em oncologia e os desafios no cuidado ao paciente com câncer.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Edmar Camata, Secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo; Rodrigo Fontenelle, Controlador Geral do Estado de Minas Gerais; e Leonardo Ferraz, Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), debaterão sobre “A importância do programa de integridade para o combate à corrupção” nesta quinta-feira (13), às 19h, no Arena Debate da UVV. O evento é promovido pela pós-graduação em Governança, Gerenciamento de Risco e Compliance da Universidade. Com entrada franca os interessados devem fazer as inscrições gratuitas no site da instituição.

MUNDO DA BELEZA

A empresária da beleza Narjara Aguiar acaba de trazer para seu salão o colorista de São Paulo Alexandre Góes. Com 20 anos de experiencia e especializado em loiras, Alexandre chega trazendo em sua bagagem uma linha nova e exclusiva de produtos para cuidados com cabelos loiros.

NÍVER NO SAMBA

Anderson Bonella e Dudu Altoé irão reunir uma turma animada no Sambão do Povo nesta sexta, 14, para comemorar nova idade.

NIVER ELETRÔNICO