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Renata Rasseli

Inverno 2020: o que vai bombar na próxima temporada

Mangas bufantes,  babados, transparências e bloco de cores estão entre as tendências da próxima temporada outono/inverno

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

13 dez 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Myrian Echer, Claudia Scarton e Valentina Scarton Crédito: Monica Zorzanelli
O verão segue ditando sua moda nas ruas, mas as vitrines e araras começam a dar sinais da próxima estação.  E como já exibido nas semanas de moda como a SPFW, as mangas bufantes, babados, transparências e bloco de cores estão entre as tendências da próxima temporada outono/inverno. 
Bia Menezes, Renata Castro e Laura Capri Crédito: Mônica Zorzanelli
A empresária Claudia Scarton deu o pontapé inicial à temporada de lançamentos e recebeu nesta semana para um prewiew de inverno 2020 com direito a um bate-papo com a médica Myrian Echer, com o tema "Silenciando a mente para reduzir o estresse".
Rachel Paiva. Tania Biccas, Regina Tommasi e Regina Silvares Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Clark e Andressa Allen Crédito: Mônica Zorzanelli
Myrian Echer, Andrea Pessanha e Marcela Raizer Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Magalhães e Mariella Gottardi Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Vervloet e Renata Zampier Crédito: Mônica Zorzanelli

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BOAS PRÁTICAS EM ONCOLOGIA

Vem aí o II Congresso de Oncologia da Afecc-Hospital Santa Rita. No período de 26 a 28 de março, renomados médicos e profissionais que atuam na área da oncologia no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais estarão reunidos, no Centro de Convenções de Vitória, para debaterem os avanços no tratamento médico hospitalar, a atualização a respeito da abordagem e da assistência interdisciplinar prestada em oncologia e os desafios no cuidado ao paciente com câncer.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Edmar Camata, Secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo; Rodrigo Fontenelle, Controlador Geral do Estado de Minas Gerais; e Leonardo Ferraz, Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), debaterão sobre “A importância do programa de integridade para o combate à corrupção” nesta quinta-feira (13), às 19h, no Arena Debate da UVV. O evento é promovido pela pós-graduação em Governança, Gerenciamento de Risco e Compliance da Universidade. Com entrada franca os interessados devem fazer as inscrições gratuitas no site da instituição.

MUNDO DA BELEZA

A empresária da beleza Narjara Aguiar acaba de trazer para seu salão o colorista de São Paulo Alexandre Góes. Com 20 anos de experiencia e especializado em loiras, Alexandre chega trazendo em sua bagagem uma linha nova e exclusiva de produtos para cuidados com cabelos loiros.

NÍVER NO SAMBA

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Gustavo Cechinel e Renato Rossoni convidam para a festa de 2 anos de seu rooftop em Santa Lúcia, neste sábado, 15. Uma das atrações da noite é a dupla brasileira de DJs Toughart, que teve uma faixa usada como trilha sonora de campanha da grife Dior.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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