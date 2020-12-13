Inverno 2020: o que vai bombar na próxima temporada

O verão segue ditando sua moda nas ruas, mas as vitrines e araras começam a dar sinais da próxima estação. E como já exibido nas semanas de moda como a SPFW, as mangas bufantes, babados, transparências e bloco de cores estão entre as tendências da próxima temporada outono/inverno.
A empresária Claudia Scarton deu o pontapé inicial à temporada de lançamentos e recebeu nesta semana para um prewiew de inverno 2020 com direito a um bate-papo com a médica Myrian Echer, com o tema "Silenciando a mente para reduzir o estresse".
BOAS PRÁTICAS EM ONCOLOGIA
Vem aí o II Congresso de Oncologia da Afecc-Hospital Santa Rita. No período de 26 a 28 de março, renomados médicos e profissionais que atuam na área da oncologia no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais estarão reunidos, no Centro de Convenções de Vitória, para debaterem os avanços no tratamento médico hospitalar, a atualização a respeito da abordagem e da assistência interdisciplinar prestada em oncologia e os desafios no cuidado ao paciente com câncer.
COMBATE À CORRUPÇÃO
Edmar Camata, Secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo; Rodrigo Fontenelle, Controlador Geral do Estado de Minas Gerais; e Leonardo Ferraz, Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), debaterão sobre “A importância do programa de integridade para o combate à corrupção” nesta quinta-feira (13), às 19h, no Arena Debate da UVV. O evento é promovido pela pós-graduação em Governança, Gerenciamento de Risco e Compliance da Universidade. Com entrada franca os interessados devem fazer as inscrições gratuitas no site da instituição.
MUNDO DA BELEZA
A empresária da beleza Narjara Aguiar acaba de trazer para seu salão o colorista de São Paulo Alexandre Góes. Com 20 anos de experiencia e especializado em loiras, Alexandre chega trazendo em sua bagagem uma linha nova e exclusiva de produtos para cuidados com cabelos loiros.
NÍVER NO SAMBA
Anderson Bonella e Dudu Altoé irão reunir uma turma animada no Sambão do Povo nesta sexta, 14, para comemorar nova idade.
NIVER ELETRÔNICO
Gustavo Cechinel e Renato Rossoni convidam para a festa de 2 anos de seu rooftop em Santa Lúcia, neste sábado, 15. Uma das atrações da noite é a dupla brasileira de DJs Toughart, que teve uma faixa usada como trilha sonora de campanha da grife Dior.