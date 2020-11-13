Sete dicas para quem deseja vender um imóvel mais rápido

Venda de imóvel requer alguns cuidados e auxílio de corretor faz a diferença Crédito: Jcomp/ Freepik

Na hora de vender sua casa ou apartamento, é importante estar atento a alguns aspectos, que podem ajudar a encontrar um comprador mais rápido e até mesmo facilitar a negociação. O levantamento autêntico do valor do imóvel é o primeiro passo para ter sucesso no processo de venda. Para isso, especialistas indicam que é importante contar com o auxílio de um corretor imobiliário de confiança para evitar contratempos e conseguir efetuar o negócio da melhor forma.

Eles apontam também outras dicas, como a necessidade de manter o empreendimento reformado e com boa aparência para despertar o interesse do comprador.

De acordo com Alexandre Schubert, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), é indispensável que as pessoas tenham bom senso durante a venda do imóvel, ao verificarem o valor real do bem. "O primeiro ponto é ter consciência e fazer uma boa pesquisa de mercado. Também é fundamental contratar empresas imobiliárias consolidadas no Estado, que tenham departamentos jurídico e econômico, para operarem a venda com segurança", aponta.

O especialista indica que a qualidade do imóvel impacta diretamente na negociação. "A apresentação do produto interfere muito. É essencial que o dono aposte em pinturas bem feitas, faça um check-up em todo o empreendimento, deixando a aparência saudável dos cômodos. Se o imóvel estiver desarrumado, sujo e com paredes riscadas, por exemplo, não atrairá o futuro comprador. A impressão visual deve encantar", acrescenta Schubert.

Se a higienização do imóvel não estiver bem feita, pode ser que o vendedor deixe uma impressão ruim. "Sem esses cuidados, o futuro comprador tem a reação instintiva de não querer investir. Vejo que o momento atual é oportuno para a compra de imóveis, já que o mercado imobiliário está aquecido. O processo de aquisição envolve ainda a análise da capacidade de crédito e de pagamento do futuro interessado", finaliza o diretor.

Para Marco Terra, diretor comercial da M Terra Imóveis, vale contar com a indicação de pessoas próximas, como amigos e parentes, antes de escolher uma empresa imobiliária credenciada para ajudar na venda. "O corretor de uma firma séria fará a avaliação e terá a noção real de preço do imóvel. Também é possível fazer a avaliação do empreendimento com mais de uma pessoa", comenta.

ANÁLISE DO IMÓVEL

Ele explica que dois apartamentos em um mesmo prédio, por exemplo, podem ter preços bem diferentes, dependendo do estado de cada um e se possuem reformas. "O valor varia muito. É comum, inclusive, que o dono do imóvel não aceite a avaliação indicada pelo corretor, achando que vale muito mais. Na maioria das vezes, o profissional considera diversos aspectos antes de indicar o valor", complementa Marco Terra.

Diversos fatores influenciam na venda, incluindo a simpatia do corretor e do dono do imóvel. "Na dinâmica de recepção do cliente, não é legal deixá-lo esperando muito tempo para ver o imóvel. Reformas e manutenções de infiltração ou troca de piso antigo são interessantes", finaliza Marco Terra.

7 PASSOS PARA VENDER UM IMÓVEL

Fique de olho nos documentos Ao realmente decidir vendê-lo, mantenha o imóvel sempre limpo, arrumado e arejado. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Deixe os cômodos aconchegantes. É essencial que o lar esteja bem organizado, pois a bagunça deixa má impressão. Se você tiver animal de estimação, prefira deixá-lo preso no momento da visita. Tire fotos e grave vídeos do imóvel com boa qualidade. Considere que a exposição do empreendimento nas plataformas fará parte do processo de venda. Mantenha as imagens sempre atualizadas. Saiba que não adianta ter somente registros antigos do imóvel. Considere que o imóvel é uma vitrine e se torna um produto. O comprador precisa visualizar que está morando no empreendimento. Por isso, ele deve estar impecável. Conte com a ajuda de um corretor de imóveis de confiança. Ele terá noção do valor de mercado. É fundamental ter a documentação do imóvel em dia antes de colocá-lo à venda. O empreendimento precisa ter escritura, por exemplo.