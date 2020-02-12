Igreja evangélica faz campanha de valorização da vida na Terceira Ponte

A faixa afixada em frente à igreja que fica a poucos metros da entrada da Terceira Ponte, na Praia da Costa Crédito: Divulgação

Uma tentativa de suicídio, o choque, a reflexão e a ação. A Igreja Betânia de Vila Velha está fazendo uma campanha de valorização da vida na Terceira Ponte, palco de inúmeros casos de tentativa ou de suicídio consumado . Tudo começou quando membros da igreja evangélica ficaram retidos num grande engarrafamento na via de acesso a Vitória por causa do ato de desespero de uma pessoa em 21 de outubro de 2017.

CORRENTE DE ORAÇÃO POR UM HOMEM DESESPERADO

Um dos motoristas que acabou ficando preso no trânsito foi o médico clínico Alexandre Bittencourt, de 37 anos, que na hora teve a ideia de, através de um grupo de WhatsApp , mobilizar seus irmãos de fé em uma corrente oração pelo senhor que tentava pôr fim à sua vida de uma forma trágica.

O homem acabou convencido por um policial militar e por voluntários a não pular da ponte. Foi resgatado e socorrido. Aquele episódio, entretanto, não saiu da mente de alguns membros da igreja evangélica cuja sede fica exatamente a poucos metros do início da ponte, na Praia da Costa. Resolveram agir. E assim foi feito.

“Pensei em fazer algo a mais. Passo na ponte e oro sempre. Deus não quer que o fiel fique apenas em quatro paredes, ele tem que agir”, ensina Bittencourt.

Em novembro do ano passado, durante as reuniões de oração da igreja e num culto cujo tema era depressão, foi decidido que seria feita uma campanha de valorização da vida na Terceira Ponte. A primeira iniciativa foi a afixação de um imenso cartaz, na frente da igreja, com uma mensagem aos que passam por ali em direção à Capital.

“A 3ª Ponte não precisa ser seu fim! Jesus te convida para um recomeço”, diz o lema da campanha estampado na faixa, instalada no último dia 8 de janeiro. Na mesma peça, uma mensagem tirada do Evangelho de São Mateus (11,28) sob medida para a ocasião: “Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei”.

"O objetivo desta campanha não é promover a igreja, e sim deixar uma mensagem para a pessoa que está pensando em tirar sua própria vida" Alexandre Bittencourt - Médico e membro da Igreja Betânia de Vila Velha

Segundo ele, a campanha vai continuar na Igreja Betânia de Vila Velha, que agora planeja instalar, até março próximo, um painel eletrônico na sua fachada, com outras mensagens bíblicas, sempre no sentido de valorizar a vida na Terceira Ponte.