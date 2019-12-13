Ação do Cerco Inteligente resgata motorista em Vitória

Uma possível tentativa de suicídio foi evitada, na manhã desta sexta-feira (13), por meio de uma ação integrada da Guarda Municipal de Vitória.
Imagens do Cerco Inteligente de Segurança
monitoraram um carro que circulava pela Capital com uma mensagem suspeita. O motorista foi resgatado antes que chegasse à Terceira Ponte
, local onde ele indicava ser o fim para ele.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana, Frônzio Calheiras, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia, no início da manhã, de que um veículo passava pela Avenida Norte Sul com a seguinte frase escrita na traseira: "3ª Ponte o fim de tudo para mim".
Achando a atitude suspeita, o carro passou a ser monitorado, por meio da placa, pelo sistema do Cerco Inteligente. Toda vez que ele passava por uma barreira, a central de imagens recebia uma notificação. Durante o trajeto, foi constatado que o motorista seguia em direção à Terceira Ponte. Com isso, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada.
O motorista foi abordado pela Guarda Municipal e conduzido por uma ambulância até um hospital da região. Dentro do veículo foram encontrados vários medicamentos.
"Ao que parece, era um quadro de depressão e o motorista estava em um momento de crise. Esse trabalho integrado do Cerco Inteligente mostra como usar a tecnologia para o bem da população e, nesse caso, até evitar uma tragédia", destacou Frônzio.