Ação do Cerco Inteligente resgata motorista em Vitória

Veículo que circulava com mensagem que indicava uma tentativa de suicídio foi monitorado e abordado antes que chegasse à Terceira Ponte Crédito: Guarda Municipal

De acordo com o secretário de Segurança Urbana, Frônzio Calheiras, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia, no início da manhã, de que um veículo passava pela Avenida Norte Sul com a seguinte frase escrita na traseira: "3ª Ponte o fim de tudo para mim".

Achando a atitude suspeita, o carro passou a ser monitorado, por meio da placa, pelo sistema do Cerco Inteligente. Toda vez que ele passava por uma barreira, a central de imagens recebia uma notificação. Durante o trajeto, foi constatado que o motorista seguia em direção à Terceira Ponte. Com isso, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada.

"Deslocamos uma equipe até o local, para que realizasse uma abordagem e impedisse o acesso à ponte. Acreditamos que, se ele tivesse subido, ele provavelmente teria tentado se matar" Frônzio Calheiras - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

O motorista foi abordado pela Guarda Municipal e conduzido por uma ambulância até um hospital da região. Dentro do veículo foram encontrados vários medicamentos.

"Ao que parece, era um quadro de depressão e o motorista estava em um momento de crise. Esse trabalho integrado do Cerco Inteligente mostra como usar a tecnologia para o bem da população e, nesse caso, até evitar uma tragédia", destacou Frônzio.