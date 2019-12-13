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Na Terceira Ponte

Ação do Cerco Inteligente resgata motorista em Vitória

Motorista circulava em um veículo com a frase '3ª Ponte o fim de tudo para mim'. Suspeitando de uma tentativa de suicídio, Guarda Municipal abordou o carro antes da entrada da ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:22

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:22

Veículo que circulava com mensagem que indicava uma tentativa de suicídio foi monitorado e abordado antes que chegasse à Terceira Ponte Crédito: Guarda Municipal
Uma possível tentativa de suicídio foi evitada, na manhã desta sexta-feira (13), por meio de uma ação integrada da Guarda Municipal de Vitória. Imagens do Cerco Inteligente de Segurança monitoraram um carro que circulava pela Capital com uma mensagem suspeita. O motorista foi resgatado antes que chegasse à Terceira Ponte, local onde ele indicava ser o fim para ele.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana, Frônzio Calheiras, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia, no início da manhã, de que um veículo passava pela Avenida Norte Sul com a seguinte frase escrita na traseira: "3ª Ponte o fim de tudo para mim".
Achando a atitude suspeita, o carro passou a ser monitorado, por meio da placa, pelo sistema do Cerco Inteligente. Toda vez que ele passava por uma barreira, a central de imagens recebia uma notificação. Durante o trajeto, foi constatado que o motorista seguia em direção à Terceira Ponte. Com isso, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada. 
"Deslocamos uma equipe até o local, para que realizasse uma abordagem e impedisse o acesso à ponte. Acreditamos que, se ele tivesse subido, ele provavelmente teria tentado se matar"
Frônzio Calheiras - Secretário de Segurança  Urbana de Vitória
O motorista foi abordado pela Guarda Municipal e conduzido por uma ambulância até um hospital da região. Dentro do veículo foram encontrados vários medicamentos. 
"Ao que parece, era um quadro de depressão e o motorista estava em um momento de crise. Esse trabalho integrado do Cerco Inteligente mostra como usar a tecnologia para o bem da população e, nesse caso, até evitar uma tragédia", destacou Frônzio.

Busque ajuda!

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária. CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 188

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