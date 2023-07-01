Veja vantagens e desvantagens da pílula anticoncepcional

Embora a pílula seja um método contraceptivo muito utilizado, há algumas contraindicações importantes a serem consideradas. “Pílulas com o hormônio estrogênio não devem ser usadas por mulheres que têm pressão alta, por fumantes com mais de 35 anos de idade, na presença de enxaquecas mais complicadas, por quem já teve infarto ou trombose (coágulo na veia) ou durante a amamentação”, ressalta o ginecologista.