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Benefícios

Veja como o ioga pode auxiliar no tratamento da endometriose

Por meio de práticas das diversas técnicas do ioga como posturas físicas, respiratórios, meditação e relaxamento, é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 08:00

Além de melhorar a flexibilidade, a força muscular, reduzir o estresse e ajudar no equilíbrio das emoções, a prática regular de ioga traz diversos outros benefícios, inclusive para mulheres que sofrem com endometriose.
Segundo Bárbara Murayama, médica ginecologista com especialização em Endoscopia Ginecológica pela Unifesp e professora de Ioga pela Yoganaya, dados científicos mostram que 19% das mulheres com endometriose não melhoram com os tratamentos convencionais. “O yoga, a meditação, a alimentação saudável, o movimento com o corpo e o cuidado com o sono são parte do tratamento para o alívio das dores e uma saúde equilibrada”, acrescenta.

O que é endometriose?

A endometriose é uma doença ginecológica crônica benigna, exclusivamente feminina, caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento das glândulas e estroma do endométrio (tecido que reveste a camada interna do útero) fora do útero, formando lesões do tipo cistos (endometriomas) aderências entre os órgãos e nódulos.
Esta doença, afeta aproximadamente 10% das mulheres em geral, com taxas de até 50% em mulheres com infertilidade (1 ano ou mais tentando engravidar sem sucesso). A maior prevalência relatada é em mulheres com idade entre 35 e 44 anos. A causa é multifatorial influenciada e estimulada por hormônios femininos, especialmente o estrogênio.
Imagem Edicase Brasil
Por meio da prática de ioga é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida  Crédito: oneinchpunch | ShutterStock

Ioga como aliada

Para o controle da doença, além do tratamento clínico hormonal prescrito pelo ginecologista, o tratamento não hormonal também é essencial e contempla avaliação nutricional, fisioterapia do assoalho pélvico, acupuntura, psicoterapia, atividade física regular e a prática do ioga, que já é descrita na literatura médica com resultado positivo. Em alguns casos, o tratamento cirúrgico também pode ser necessário.

Benefícios da prática regular

A iogaterapia é uma das ferramentas que pode fazer parte da prevenção e tratamento complementar da endometriose. Por meio de práticas das diversas técnicas do yoga como posturas físicas (asanas), respiratórios (pranayamas), meditação e relaxamento, é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida.
“A medicina baseada em evidências já tem alguns estudos científicos que comprovam o benefício dessas técnicas como aliadas no tratamento da ansiedade, depressão e distúrbios do sono, que são problemas comuns às portadoras de endometriose, miomas e adenomiose”, finaliza Bárbara Murayama.

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