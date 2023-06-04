Veja como o ioga pode auxiliar no tratamento da endometriose

Além de melhorar a flexibilidade, a força muscular, reduzir o estresse e ajudar no equilíbrio das emoções, a prática regular de ioga traz diversos outros benefícios, inclusive para mulheres que sofrem com endometriose.

Segundo Bárbara Murayama, médica ginecologista com especialização em Endoscopia Ginecológica pela Unifesp e professora de Ioga pela Yoganaya, dados científicos mostram que 19% das mulheres com endometriose não melhoram com os tratamentos convencionais. “O yoga, a meditação, a alimentação saudável, o movimento com o corpo e o cuidado com o sono são parte do tratamento para o alívio das dores e uma saúde equilibrada”, acrescenta.

O que é endometriose?

Esta doença, afeta aproximadamente 10% das mulheres em geral, com taxas de até 50% em mulheres com infertilidade (1 ano ou mais tentando engravidar sem sucesso). A maior prevalência relatada é em mulheres com idade entre 35 e 44 anos. A causa é multifatorial influenciada e estimulada por hormônios femininos, especialmente o estrogênio.

Por meio da prática de ioga é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida Crédito: oneinchpunch | ShutterStock

Ioga como aliada

Para o controle da doença, além do tratamento clínico hormonal prescrito pelo ginecologista, o tratamento não hormonal também é essencial e contempla avaliação nutricional, fisioterapia do assoalho pélvico, acupuntura, psicoterapia, atividade física regular e a prática do ioga, que já é descrita na literatura médica com resultado positivo. Em alguns casos, o tratamento cirúrgico também pode ser necessário.

Benefícios da prática regular

A iogaterapia é uma das ferramentas que pode fazer parte da prevenção e tratamento complementar da endometriose. Por meio de práticas das diversas técnicas do yoga como posturas físicas (asanas), respiratórios (pranayamas), meditação e relaxamento, é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida.