Freekeh: conheça as vantagens desse superalimento

O freekeh, também chamado trigo verde, é um grande aliado de quem busca ter uma alimentação mais saudável e quer eliminar peso. Esse supergrão é conhecido há bastante tempo no Líbano, na Síria, na Jordânia e no Egito.

O nome freekeh nasceu de seu processo de preparo. “Ele começa com a colheita de trigo ainda jovem, suave e verde. Em seguida, é seco ao sol antes de ser assado em fogo aberto”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.

Segundo ela, uma vez torrado, “o trigo passa por um processo de debulha e fricção proporcionando uma cor uniforme, textura e sabor. É esse processo que se chama ‘freekeh’, derivado da palavra árabe ‘Farik’, que significa ‘esfregou’”.

Alimento completo

Um dos motivos para esse alimento ser bastante popular em diversos restaurantes e pratos é ele ser considerado um superalimento. “Possui alto teor de proteína quando comparado com outros cereais , tem pelo menos quatro vezes mais fibra do que alguns outros cereais semelhantes e principalmente em fibra insolúvel”, lista Natália Colombo, nutricionista da clínica NC Nutri. O freekeh também é uma boa fonte de zinco e ferro.

O freekeh é um liado do emagrecimento

Por ter uma grande quantidade de fibras em sua composição, o freekeh pode ser considerado um bom aliado na dieta . Isso porque a ingestão de fibras promove uma absorção mais lenta do alimento, dá saciedade e ainda melhora o trânsito intestinal.

O trigo verde apresenta um índice glicêmico bem baixo, o que também auxilia no emagrecimento por não gerar altos picos de glicemia. “Tem alto teor de proteínas, grande quantidade de fibras alimentares e baixo índice glicêmico. Além disso, o freekeh possui amido resistente, sendo considerado um prebiótico”, destaca a nutricionista Daniela Medeiros.

Freekeh pode ser consumido com salada Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Como consumir o trigo verde?

O trigo verde é um alimento bem versátil e pode ser incrementado de diversas formas na alimentação. “A medida é colocar 1 xícara de chá dele para 2 e meia de água. Espere ferver e amolecer. Esse tempo varia entre 15 e 20 minutos. Pode ser misturado às saladas, risoto, sopa, como acompanhamento e até como trigo integral em receitas”, ensina a nutricionista Daniela Medeiros. Ela também recomenda torrar o freekeh em uma frigideira para ser consumido descascado, como se fosse um amendoim.

Qual a quantidade recomenda na dieta?