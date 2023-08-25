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Viver bem

Veja as principais causas das dores na coluna e como preveni-las

Desconforto pode ser causado por diversos fatores e intensificado por hábitos adquiridos após a pandemia da COVID-19
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 09:50

Imagem Edicase Brasil
Dor nas costas afeta cerca de 600 milhões de pessoas no mundo (Imagem: MDGRPHCS | Shutterstock) Crédito:
A dor na coluna é um problema que afeta a maioria da população em algum momento da vida, sobretudo após a pandemia causada pelo vírus da COVID-19. Segundo um levantamento realizado pela The Lancet Rheumatology, mais de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem com dores nas costas, e a estimativa é que, em 30 anos, serão mais de 840 milhões de afetados pela condição.
Um estudo realizado pela rede de clínicas Meu Doutor Novamed também reforça esses números e aponta que houve um aumento de 61% do número de pacientes com dores na coluna entre 2019 e 2022. Indica, por sua vez, que os novos hábitos adquiridos pela população têm piorado a sua qualidade de vida, especialmente com o chamado home office .
Por isso, Rodolfo Carneiro, neurocirurgião e diretor médico da Clínica Coluna e Neuro, explica o que pode ocasionar dores na coluna e como evitá-las. Veja!

Fatores que favorecem as dores na coluna

Segundo Rodolfo Carneiro, algumas situações são conhecidas por estarem associadas à lombalgia, como:
  • Ergonomia no trabalho;
  • Sedentarismo;
  • Sobrepeso;
  • Tabagismo;
  • Doenças degenerativas dos discos.
“Felizmente, a maioria das causas de lombalgia é autolimitada e causada por contraturas ou desequilíbrios musculares e estiramento de ligamentos”, explica o especialista.

Influência do home office

O home office vem sendo considerado, por diversos especialistas, como um fator crucial para que a condição surja. Rodolfo afirma que o formato de trabalho popularizado pela pandemia da COVID-19 provoca a má postura, o abandono da prática de atividades físicas diárias e até mesmo o abuso de telas, como o celular e o computador, além do estresse e sobrecarga mental.
“As telas que são colocadas abaixo da linha de visão causam uma sobrecarga nas costas, o que começa a desenvolver um desconforto e, futuramente, causa dores. Com o tempo, vai reduzindo a mobilidade e enfraquecendo os músculos ao redor. Assim, a carga fica toda em cima dos discos que formam a coluna”, explica o médico.
De acordo com o profissional, as dores na coluna costumam piorar após realizar atividades comuns do dia a dia, como varrer a casa, arrumar o armário ou fazer uma caminhada curta. Esses estão entre alguns dos sinais que devem despertar uma atenção maior ao problema.
Imagem Edicase Brasil
Dores nas costas podem causar dor de cabeça (Imagem: Jirapong Manustrong | Shutterstock) Crédito:

Sintomas da condição

Além dos sinais citados, o especialista em colunas explica que um paciente com alguma disfunção na coluna pode sentir outros sintomas, como formigamentos e dormências nos membros inferiores ou superiores. Há a tendência a uma irradiação da dor para outros membros. Dores de cabeça associadas a dores na região da nuca e que se prolongam para os ombros, dificuldades para se locomover e desânimo para a realização de atividades simples também são outros sintomas.
“A maioria das dores na coluna melhora em até 2-4 semanas. Em alguns casos, a dor pode persistir por um longo tempo, mesmo com o uso de analgésicos ou repouso. Nestes casos, chama-se lombalgia crônica a dor que dura mais de 3-6 meses depois do primeiro dia em que o sintoma apareceu. Estes pacientes devem buscar ajuda do especialista para tratar esta condição”, afirma o neurocirurgião.

Maneiras de evitar as dores na coluna

De acordo com Rodolfo Carneiro, atitudes básicas do dia a dia podem melhorar esse tipo de problema. “Uma prática simples de exercícios físicos é capaz de levar diversos benefícios à saúde, e não precisa ser diária; de três a cinco vezes por semana, por 30 minutos, já é o necessário para haver a prevenção da dor na coluna”, recomenda o profissional.
Além disso, o neurocirurgião indica levantar-se a cada 60 minutos para se movimentar, principalmente no trabalho e dar uma atenção maior em relação à ergonomia, como passar a colocar o monitor na altura dos olhos, manter as costas bem apoiadas na cadeira e o quadril em um ângulo de 90° graus.

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